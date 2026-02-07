高雄榮總「躍馬揚蹄，品茗揮毫」贈春聯活動 溫馨登場

迎接農曆馬年到來，高雄榮民總醫院特別舉辦「躍馬揚蹄，品茗揮毫」贈春聯活動，邀請院內同仁、社區民眾與多位貴賓齊聚一堂，在濃厚年節氛圍中揮毫迎春、共享福氣；該活動以書法藝術、農場市集與馬匹迎春為亮點，展現醫院關懷社區、營造友善職場環境的用心，也為新的一年揭開溫暖序幕。(見圖)

高雄榮總今(七)日說明，該活動在悠揚樂聲中揭開序幕，現場由專業音樂演奏帶來充滿年節氣息的曲目，為整體氛圍增添喜氣與典雅；隨後進行開幕儀式，高雄榮總陳院長、輔導會事業處董處長、農場場長及書法名家共同出席，向與會來賓致意，並感謝各界長期對醫療服務與榮民照護工作的支持。在最受矚目的開筆儀式中，陳院長與貴賓攜手揮毫，以「金馬躍彩迎年順」為主題共同完成賀歲墨寶，象徵新的一年健康平安、福氣臨門，也展現文化藝術與醫療人文結合的精神。揮毫過程中，現場音樂襯托出濃厚年味，讓參與民眾沉浸在傳統節慶的溫馨氛圍中。

為呼應馬年主題，院方特別邀請橋頭馬場牽運兩匹駿馬蒞臨現場，象徵帶來吉祥與祝福；可愛溫馴的馬匹吸引許多民眾與同仁排隊合影，尤其是在院住院的病童以及榮華幼兒園的孩子們，更是驚呼不斷，現場洋溢歡樂氣氛，也讓年節活動更具特色與記憶點。透過近距離接觸動物的互動體驗，進一步傳遞療癒與關懷的正向力量，陳院長更是化身為陳爺爺，分贈孩子們紅包添增喜氣。此外，輔導會所屬各農場亦於現場設置特色攤位，展售優質農特產品，並安排高山茶品茗體驗，讓來賓在書香墨韻之外，也能感受自然與土地的純粹滋味。結合文化、農業與健康元素，不僅提升活動豐富度，更展現跨領域合作所帶來的多元價值。活動期間同步舉辦名家揮毫贈春聯，開放民眾免費索取墨寶，象徵把滿滿祝福帶回家。排隊領取春聯的人潮絡繹不絕，處處可見喜悅笑容，也讓傳統書法藝術在現代生活中持續傳承與發揚。

高雄榮總表示，醫院除致力於提供優質醫療服務，更重視同仁身心健康與工作環境品質，透過舉辦節慶文化活動，營造溫馨友善的職場氛圍，促進同仁交流與情感凝聚，同時深化與社區的連結；未來也將持續推動多元關懷措施，打造兼具專業與人文的醫療環境，讓關懷從院內延伸至社會每一個角落。這次「躍馬揚蹄，品茗揮毫」贈春聯活動，不僅為農曆新年注入滿滿喜氣，也象徵高雄榮總在新的一年策馬前行、持續守護民眾健康，攜手邁向更幸福美好的未來。