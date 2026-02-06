高雄榮總「躍馬揚蹄，品茗揮毫」贈春聯。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

迎接農曆馬年，高雄榮民總醫院舉辦「躍馬揚蹄，品茗揮毫」，活動以書法藝術、農場市集與馬匹迎春為亮點，展現醫院關懷社區、營造友善職場環境的用心，也為新的一年揭開溫暖序幕。

高雄榮總表示，活動邀請院內同仁、社區民眾與多位貴賓齊聚一堂，在濃厚年節氛圍中揮毫迎春、共享福氣；活動在悠揚樂聲中揭開序幕，音樂演奏帶來充滿年節氣息的曲目，為整體氛圍增添喜氣與典雅。

院長陳金順揮毫，以「金馬躍彩迎年順」為主題共同完成賀歲墨寶，象徵新的一年健康平安、福氣臨門，也展現文化藝術與醫療人文結合的精神。揮毫過程中，現場音樂襯托出濃厚年味，讓參與民眾沉浸在傳統節慶的溫馨氛圍中。

為呼應馬年主題，邀請橋頭馬場牽運兩匹駿馬蒞臨現場，象徵帶來吉祥與祝福，可愛溫馴的馬匹吸引許多民眾合影，在院住院的病童以及榮華幼兒園的孩子們，更是驚呼不斷，現場洋溢歡樂氣氛，陳院長更是化身為陳爺爺，分贈孩子們紅包添增喜氣也讓年節活動更具特色與記憶點。

輔導會所屬各農場亦於現場設置攤位，展售優質農特產品，名家揮毫贈春聯，開放民眾免費索取墨寶，象徵把滿滿祝福帶回家。透過舉辦節慶文化活動，營造溫馨友善的職場氛圍，深化與社區的連結，打造兼具專業與人文的醫療環境，讓關懷從院內延伸至社會每一個角落。