高雄榮總115 年度藝文系列活動 楊國茂老師「榮民藝廊」首展

【互傳媒／記者 范家豪／高雄 報導】 為緬懷經國先生逝世 38 週年並延續榮民體系「醫療、生活、文化」結合的願景，高雄榮民總醫院於今（13）日隆重舉辦 115 年度藝文系列活動。本年度首場展覽由去年受邀創立「榮民藝廊」的知名策展人楊國茂老師親自操刀，邀請榮民藝術家張上緯老師（春富），以《竹意人生》創作個展為年度計畫拉開序幕，將藝術的療癒力量導入醫療空間。

​楊國茂年度策展：讓醫院成為文化的友善場域

​策展人楊國茂老師自去年受委託成立「榮民藝廊」以來，致力於打破醫療機構的冰冷感。楊老師表示，115 年度的首展特別選在經國先生逝世紀念日舉辦，具有「德澤傳薪」的深遠意義。透過「策展」的專業視角，楊老師將醫院廊道轉化為流動的文化空間，讓患者、家屬及醫護同仁在繁忙的醫療環境中，能透過藝術創作獲得心靈的慰藉與生命共鳴。

​《竹意人生》：政戰 77 年班張上緯老師的生命筆墨

​本次受邀展出的藝術家張上緯老師，為政戰 77 年班出身，其作品深刻反映了榮民堅毅與柔情並蓄的生命底蘊。在楊國茂老師的策畫下，《竹意人生》巡迴個展透過豐厚的墨色與蒼勁的筆觸，呈現出竹子虛心、有節的氣度。與會嘉賓在張老師的書畫世界中，彷彿走入榮民前輩們篳路藍縷後的生命風景，深刻感念其對土地的貢獻。

藝術與大地的交響：五大農場帶來山林芬芳

​除了室內的藝文盛宴，楊國茂老師更策畫將「大地的產物」引入活動中，打破傳統紀念日的肅穆與沉重。現場特別邀請：

​清境農場、福壽山農場、武陵農場、彰化農場、台東農場，​這五大農場將高山的清新氣息與土地的芬芳帶入院區。從上午 10:00 開始，現場展售豐富的農特產品並提供觀光資訊，讓就醫民眾與醫院同仁能在觀展之餘，一站式體驗寶島農場的魅力，實現「醫療與觀光美味結合」的多元體驗。

藝術融入醫療，感念德澤傳薪

​高雄榮總表示，透過楊國茂老師精心的年度策展，榮民藝廊不僅是藝術展示平台，更是串連歷史記憶與當代生活的橋樑。今日的活動在藝術書畫與農產芬芳中圓滿開幕，不僅表達了對經國先生的崇高敬意，更展現了高雄榮總在醫療之外，深耕文化與關懷社會的溫暖立場。