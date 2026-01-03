高雄榮董實業家團聚 鏟土堆疊愛心

一年過去、要回顧感恩。疫情之後、再也沒辦過的高雄榮董、實業家團隊、歲末祝福餐會，今年回歸了。將近七百人參加，其中還有大家最熟悉的、鏟子超人也現身 ，相互感恩、把愛傳出去。

高雄榮董實業家團隊，睽違多年，再重啟歲末祝福餐會。

慈濟志工 楊吳招：「大家都來跟我打招呼，怎能不開心呢，一定很開心的。」

慈濟志工 蔡薛美雲：「把上人的愛跟善的悲願，傳達下去。」

餐會中，把大家熟悉的鏟子超人請回來。你以為只有這幾位超人嗎，號召再號召。

「台上站不夠，台下可以來站，大家準備好了沒(好了)。」

民眾 黃清海：「覺得很感動，台灣很團結，我們很驕傲。」

慈濟志工 楊銘欽：「給大家去感受到，菩薩由地湧出的震撼。」

台上台下總共超過兩百人鏟土中，沒鏟子的人，一樣賣力。

民眾 陳嘉詳：「看到這麼多人 都很發心，齊心的想要幫助這個大地，幫助花蓮 幫助台灣。」

慈濟志工 林維揚：「(讓)比較不熟悉慈濟的人，他們可以看到原來，慈濟在我們日常生活中，就是這樣點滴的付出。」

連日本歌手伊藤佳代也用歌聲回饋慈濟人。

表演藝術家 伊藤佳代：「日本 台灣常常都有這樣的天災，慈濟的團隊，都來幫忙他們的生活。」

總共將近七百人團聚餐會，大家一人一善響應，希望新的一年，人人平安。

