高雄槍擊案主嫌潛逃海外 曾因閃兵案遭拘提起訴

（中央社記者曹亞沿新北9日電）羅姓通緝犯8月在高雄左營遭槍殺，主嫌范男等人潛逃海外遭通緝。據了解，范男5月才因涉及閃兵案遭新北地檢署拘提到案並起訴，3個月後又在高雄犯下槍擊案。

羅姓通緝犯今年8月在高雄市左營區遭人當街開槍身亡，檢警查獲由范男為首的犯罪集團涉案，橋頭地檢署昨天依殺人等罪嫌起訴9人，其中主嫌范男及槍手楊男等4人研判已逃往柬埔寨或其他東南亞國家，刑事警察局跨境追緝中。

據了解，涉案主嫌范嘉榮日前曾因涉及閃兵案遭拘提。新北檢警今年5月執行第2波閃兵案搜索時，除了拘提藝人陳零九、陳大天等人之外，也拘提范男到案。

范嘉榮去年找上閃兵案主嫌陳志明，支付約新台幣12萬元委託陳志明代背血壓機等方式，藉此逃避兵役。范男後續複訊以新台幣15萬元交保，6月遭新北地檢署依違反妨害兵役治罪條例起訴，之後8月又在高雄犯下槍擊案。（編輯：張雅淨）1141209