高雄槍擊案主謀也閃兵！與陳零九同天遭拘提 逃亡柬埔寨被通緝

范姓男子不僅涉及槍擊案，還曾經因為閃兵遭拘提。（翻攝畫面）

高雄市左營區今年8月間發生槍擊案，51歲羅姓通緝犯在家門前遭槍手擊斃，槍手之後駕車逃逸，並放火燒車製造斷點，主嫌范男及槍手楊男潛逃境外遭通緝。范姓主嫌除了涉及槍擊案，也捲入閃兵案，涉嫌以10萬代價逃避兵役，在今年5月檢警執行第二波行動時，與陳零九、陳大天等藝人同一天被拘提到案。

高雄市左營區今年8月22日清晨近7時許，51歲羅姓男子在住家高雄左營文學路688巷附近遛狗時，突然遭到埋伏槍手近身擊斃，槍手犯後駕駛白色BMW自小客車逃逸，並在橋頭區偏僻的甲典街和田中路旁火燒車製造斷點，事後警方查出死者羅男為詐欺、竊盜通緝犯。

陳零九因閃兵案全面停工。（資料畫面）

警方歷經3個多月調查，追出主嫌范男從今年4月起就策劃行凶，事發半小時後就搭機逃往柬埔寨，之後又發現他曾經花錢找上「閃兵集團」偽造病歷，今年5月被拘提到案，不過當時媒體焦點都集中在涉案的陳零九、陳大天，未提及其他人等。

檢方近日偵結起訴9名參與執行槍擊案的共犯，但主嫌范男和槍手楊男等4名主要嫌犯，仍逍遙法外，警方懷疑死者和幫派有恩怨並涉及毒品利益，已啟動國際合作追緝，持續追捕范男、楊男。

