高雄樂齡樂智友善組織 4超商、15家金融業加入
（中央社記者林巧璉高雄22日電）因應高齡人與失智症人口漸增，高雄市衛生局近年結合企業、公部門與社區能量，推動樂齡樂智友善組織，今年新增4大超商、15家金融業加入，齊力推動高雄成為高齡友善城市。
衛生局今天新聞稿表示，直營超商據點加入率逾8成、金融分行更是近乎全數加入，這展現跨產業攜手打造高齡暨失智友善環境的決心與成果。為感謝參與企業的投入，衛生局昨日舉辦「114年樂齡樂智友善組織」表揚典禮。
衛生局副局長王小星頒發感謝獎座，表揚企業響應。王小星表示，高雄市樂齡樂智友善組織有專屬的友善識別貼紙，可供市民辨識並擴散城市友善形象與能量。
衛生局說明，今年加入樂齡樂智友善組織企業計有全家便利商店、來來超商（OK超商）、統一超商、萊爾富國際等4大超商。透過教育訓練讓超商店員成為「失智友善天使」，協助辨識疑似失智者，提供即時引導或通報支援。超商也提供放大片、放大鏡供長者方便選取商品。
針對金融企業部分，衛生局表示，高雄市15家金融企業逐步導入友善臨櫃服務，協助記憶衰退或表達困難等長者與失智者，優化櫃台動線、增設陪同簽辦提醒與辨識輔助，讓金融交易過程更加安全與安心。
加入響應的包括永豐金證券、玉山商業銀行、台新綜合證券、台新國際商業銀行、台北富邦商業銀行、安泰銀行、京城銀行、高雄銀行、國泰證券投資信託、國泰綜合證券、第一金證券、富邦綜合證券、富邦產物保險、臺灣銀行、台灣中小企業銀行等15家金融企業。（編輯：李亨山）1141122
