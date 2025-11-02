高雄樂齡GO 活力動一動

為鼓勵銀髮族長輩展現自我、活出健康，高市府教育局於昨（二）日舉辦「二○二五高雄市樂齡學習中心運動會」，該運動會以「高雄樂齡GO活力動一動！」為主題，號召全市三十八間樂齡學習中心，有四百位年滿五十五歲以上的樂齡民眾熱情參與，場面熱鬧有趣。其中最高齡的參賽者，是來自大社區樂齡學習中心的九十歲柯張熟女士，以及三民區樂齡學習中心的八十七歲李吉樑先生，兩位長輩精神奕奕，展現出「年齡不是限制、運動讓人更年輕」的最佳典範。（見圖）

這場專屬樂齡長輩的盛會，透過競賽讓長輩在輕鬆愉快的氛圍中增進彼此交流，拓展生活領域與社交圈，進一步實踐「活躍老化」的理念，活動自上午九時進行到下午三時，在五甲國小盡情享受運動的樂趣。運動會的競賽項目設計極富創意，包含「二百公尺椅子滑行」、「足球快遞」、「大褲接球」、「足撞球」等考驗團隊默契；個人項目包含「沙包擲準」、「飛腳收布」、「一百公尺跑走」，鼓勵長輩挑戰自我、展現活力。

為表達對樂齡活動的最大支持，教育局主辦單位社教科也帶領學校校長組成隊伍熱情參賽，校長們身體力行，與樂齡長輩們一同在賽場上競技交流，展現「活力不老，熱情正好」的精神，為長輩們加油打氣，共同營造跨越年齡的運動氛圍。

除了正式競賽外，現場還有「桌遊疊疊樂」與「自走車軌道接力」等趣味體驗區，讓更多長輩自由前往同樂；另外，教育部高雄市樂齡學習數位示範體驗場域也在現場設有攤位，提供長輩數位諮詢服務。