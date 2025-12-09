高雄標售5筆優質建地 12/24開標

高雄市地政局辦理一一四年度第四季開發區土地標售，歡迎民眾在期限前完成投標。（記者王正平翻攝）

記者王正平∕高雄報導

高雄市地政局一一四年度第四季開發區土地標售，共推出五標五筆優質建地，二十四日開標，總底價十二億三千六百餘萬元。

地政局指出，第八十九期重劃區鄰近小港國際機場、高雄港，緊鄰高雄出入門戶，擁有發展國際商務及旅宿的區位優勢；重劃完成後公共設施規劃完善，區內十公頃小港森林公園營造優質的休閒居住環境。本次推出一筆九百七十三坪商三角地，臨松園一路及松園八路，位於小港森林公園第一排，形狀方正易規劃，為興建住商大樓首選。

高雄大學區段徵收區內因後勁溪整治及周邊美綠化、家樂福進駐商圈形成及新台十七線興闢，營造優質社區環境，本季釋出兩筆土地。其中，住三土地面積約一千坪，臨大學東路，擁有高雄大學第一排景觀，近中山高中及家樂福商圈，可興建優質住宅大樓；另一筆商三土地面積約一百三十六坪，位於大學二十一路，使用強度高。

第一百期重劃區位於仁武區愛河上游，開發完成後興闢公園、綠地、河道及滯洪池公園，大幅提升當地生活機能。本次首次出一筆住三土地，面積為一百四十五坪，臨十五米八德北路，鄰近高雄國際滑輪溜冰場、草潭埤滯洪公園與八卦休閒公園等公共設施，可規劃興建透天住宅。

第四季土地標售作業九日公告，民眾可前往四維行政中心七樓地政局土地開發處土地處分科索取標售海報及標單，或上網高雄房地產億年旺網站、地政局及土地開發處網站查詢下載相關資料，在期限前完成投標。洽詢專線：（０七）三三七三四五一或（０七）三三一四九四二。