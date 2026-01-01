高雄橋頭科學園區提前正式啟用 內政部：縮短3年興建時程 實現高雄產業轉型願景
內政部今（2）日舉辦「高雄新市鎮橋頭科學園區」啟用典禮。部長劉世芳表示，高雄新市鎮橋頭科學園區是國家推動南臺灣產業升級的重要據點，由新市鎮開發基金投入總經費372億元，其中區段徵收工程經費逾124億元，自111年7月開工迄今啟用，大幅超前原訂6年的工期，目前已完成初步相關基礎建設，並交由國家科學及技術委員會辦理招商與廠商進駐作業，是台灣產業升級與科技發展的另一重要里程碑。
部長
劉世芳表示，大家都非常重視高雄橋頭新市鎮及科學園區的發展，橋頭科學園區從規劃、用地取得、都市計畫變更、公共建設推動，到正式啟用，是中央與地方跨部會通力合作的重要成果，並公開感謝陳市長、議長、議員、里長及地方各局處同仁的大力支持，才能夠讓工程加速提前完成。
劉世芳補充，中央秉持產業造鎮的原則，採取「東產西住」的分區開發模式，高速公路以東是產業專區；以西則結合住宅、學校與社區設施，同步建置道路、雨污水道、公園等重要公共建設，並採取共同管道系統，整合民生所需之電力、自來水、電信及天然氣等管線，讓產業發展與生活能夠同時成形。回顧她從擔任副市長及立委時期，一路見證橋頭區的發展，特別是在縣市合併後，整體發展更是突飛猛進。隨著臺灣主要產業發展逐步邁向半導體、精密機械及智慧科技時，並在歷經賴清德、蘇貞昌兩任行政院長，到賴總統都對南臺灣產業發展有了明確轉型及升級指示，經由都市計畫調整、克服地理環境及道路開闢等挑戰，今日才得以見證橋頭科學園區正式啟用。
高雄市副市長李懷仁指出，橋頭科學園區是中央與地方歷經七年攜手合作的重要成果，從陳其邁市長先前擔任行政院副院長一職時，就持續至今，還有劉世芳部長擔任立委時，大家就一直積極推動本案，因為橋科是攸關南臺灣S廊帶串聯的關鍵樞紐，現在已吸引包括半導體、航太、智慧醫療、無線通訊、電動車、資訊及通訊技術等26家創新產業廠商進駐，預估可創造超過1萬個就業機會，帶動可觀的產值與產業群聚效益，此刻是高雄城市轉型及產業升級的重要時刻，再次感謝各部會的投入及地方基層里長等民意代表的支持，未來還有橋科三期的開發，市府會繼續與中央共同努力與合作，讓相關工程能夠如期如質的完成。
南科管理局長鄭秀絨表示，橋頭科學園區推動過程極具挑戰，必須要感謝中央內政部的跨部會協力，以及地方政府與在地鄉親的大力支持，才能讓整體開發及招商工作能夠順利推進，並讓半導體整個供應鏈的各環節，包括材料、設計、製造等都聚集在此生產，同時台積電2奈米廠製程的基地也在高雄，相信能為在地帶來更高的創新產值及許多工作機會，還要發揮科技廊帶樞紐的關鍵角色，實踐賴總統所提的均衡臺灣發展及科技島目標，讓大家一起共好。
內政部說明，本案採低碳永續工程，使用綠建材混凝土、瀝青料再利用及搭配高效能施工機具等，並將導入再生能源、智慧電網與循環水系統，及結合IoT智慧監測等措施，也特別保留草鴞棲地、廣植原生林木，將可降低整體碳排量與運輸負擔，兼顧在地生態及環境永續。而在水利工程部分，則設置5座生態滯洪池，可兼具防洪與生態景觀，另在開發期間所發現的考古遺址，均已採取就地安置措施，完善土地開發與文資保存的平衡，讓橋頭科學園區成為具備綠色環境友善與韌性的科學園區，更是南臺灣鏈結世界智慧產業的關鍵核心，另周邊重要聯外路網預計今年4月份將全面完工。
劉世芳最後表示，除中央各部會努力之外，還有陳其邁市長及其帶領的市府團隊，從中臺灣開始一路往南，串聯嘉義、臺南到屏東等縣市建置出南臺灣半導體S廊帶，包含台積電及周邊上千家廠商等，不單是半導體偕同發展的經濟重鎮外，同時賴總統擘劃的無人機、智慧科技及相關醫療產業也能在此扎根及向外拓展，為高雄及周邊縣市帶來更完整的產業鏈與經濟成長動能。此外，有關民眾期盼園區啟用後，往來路網更夠優化及能有效串聯鄰近縣市的科技產業聚落等訴求，內政部、交通部都會協助市府共同處理，強調只要大家團結齊心合作，就可以讓高雄及臺灣更好。
