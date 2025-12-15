高雄機車停放住家附近騎樓逾2成 六都最高

高雄市機車停放騎樓的比例六都最高。(記者侯承旭攝)

〔記者侯承旭／高雄報導〕交通部公布去年機車及自用小客車使用狀況調查報告，高雄市機車停放於住家附近騎樓的比例超過二成，停在學校或公司附近的騎樓也超過一成，比例都居六都之冠。

根據交通部調查， 機車在居家附近的主要停車場所，全國平均達56.6%停放在停車場(含自宅停車場)比例最高，其次是15.5%停放在路邊或巷道之機車停車格，第三則是15.2%停在騎樓。高雄市的機車58.4%停在停車場，停在騎樓則高達21.4%，居六都之冠，也遠高於全國平均值，在各縣市中僅低於宜蘭縣與彰化縣。

此外，機車停放於學校或上班地點附近時，高雄市機車有47.9%停在學校或公司提供的停車格，另有11.5%仍是停在騎樓，也是六都最高，同樣高於全國平均值7.4%。

民眾楊小姐說，高雄民眾偏愛把機車停在騎樓，難怪多數騎樓寸步難行，行人空間都被機車塞滿，越來越多縣市重視騎樓平整，機車停放井然有序，盼高市府應好好整頓騎樓暢通，杜絕機車剝奪行人的權利。

