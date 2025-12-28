高雄機車凌晨相撞「爆出火球」 1男燒成焦屍慘死

高雄鳳山凌晨車禍，炸出一團火球。（圖／東森新聞）





高雄鳳山鳳松路今（28日）凌晨2點多發生一起死亡車禍。2名騎乘機車的騎士，在路口發生碰撞後倒地，機車隨即爆出一團火球燃燒，其中一人逃生不及，當場燒成焦屍。

警方表示，28日凌晨2時49分許獲報在鳳松路與武松街口發生車禍，26歲吳姓男子騎乘普重機車沿鳳松路行駛，在路口處與43歲騎乘普重機車的林蔡姓男子發生擦撞。

43歲男子逃生不及，遭活活燒成焦屍。（圖／東森新聞）

警方指出，2人倒地之後，林蔡男的機車當場起火燃燒，員警抵達時林蔡男已經明顯死亡，吳男經酒測酒測值為0，已依照過失致死罪，將吳男移送法辦。