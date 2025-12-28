高雄機車對撞「瞬間變火球」！慘釀1死1傷 騎士燒成焦屍畫面曝

高雄鳳山區深夜發生機車對撞，造成1死1傷慘劇。（翻攝自賴傳媒）

高雄市鳳山區今（28日）凌晨發生機車對撞事故，一名吳姓騎士行經鳳松路180巷與武松街路口時，擦撞林蔡（複姓）姓男子騎著機車，造成林蔡男的機車當場起火，燒成火球，有目擊民眾見狀緊急拿起滅火器搶救，但仍造成林蔡男當場被燒成焦屍死亡，吳男則擦挫傷及燒傷，警方除了先將吳男送醫，訊後將會依過失致死罪嫌送辦。

這起交通事故發生在今日凌晨2時49分，26歲的吳姓男子騎乘機車鳳山區鳳松路180巷往東行駛，在無號誌的武松路口時和林蔡姓男子擦撞，導致林蔡男的機車起火，瞬間燒成一團火球，相當嚇人。

有目擊民眾見狀，緊急持滅火器搶救，但火勢來得太猛烈，林蔡男當場被燒成焦屍，吳男則有手腳擦挫傷，以及手臂和前額燒傷。警方獲報趕抵現場，先將吳男送醫治療且對他酒測，經查酒測值為0。

兩部機車對撞之後，其中林蔡姓男子的機車起火並燒成火球。（翻攝畫面）

後續警方將依過失致死罪嫌移送吳姓男子，但詳細的事故原因和責任歸屬，警方也將進一步調查。

