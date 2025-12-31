高雄機車擦撞油漬溢路面 2暖警急清理防二次意外

高雄湖內區24日7時許，發生一起機車擦撞事故，兩名機車騎士因閃避不慎摔車，機車油漬外溢，影響交通安全，所幸員警機警向附近民宅借用工具，以砂土覆蓋油漬，避免其他用路人行車受影響。

車禍現場。（圖／警方提供）

這起發生在湖內區湖中路的擦撞車禍，兩名機車騎士因閃避不慎而摔車，造成機車油漬外溢路面。兩名傷者倒地後已由救護車緊急送醫救治，但倒地機車持續漏油，導致路面濕滑。

由於事故發生時，正值上班尖峰時段，為避免影響其他用路人安全，湖內派出所警員李瓊隆及林巧恬見狀，為防範二次交通事故發生，員警以巡邏機車作為警示、疏導交通，待交通分隊完成測繪拍照後，隨即向一旁民宅借用掃帚與畚箕，就近取用路旁沙土覆蓋外流油漬，迅速恢復了交通順暢，員警熱心積極的態度深獲用路人讚許。

