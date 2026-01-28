高雄機車擦撞 男子倒地不幸命喪貨車輪下

（中央社記者洪學廣高雄28日電）高雄一名男性機車騎士今天下午行經鳳山區南華一路外側車道時，與一輛機車擦撞倒地後不幸遭左側並行大貨車後輪輾過，當場死亡。詳細肇因仍待警方釐清。

高雄市政府警察局鳳山分局指出，一名身分待查男子下午3時許騎車行經鳳山區南華一路，在接近保南一路口發生嚴重交通事故。經員警到場了解，現場涉及2輛普通重型機車與1輛營業大貨車連環事故。

警方初步調查，男子當時騎車沿南華一路外側車道由西向東行駛，不明原因和19歲林姓男子騎乘的機車擦撞，男子倒地後，不幸遭內側並行的52歲許姓男子駕駛營業大貨車後輪輾過。

警方通知救護人員到場時，確認男子已無生命跡象，未送醫，酒精濃度仍待檢察官會同法醫相驗採檢；林男手腳擦挫傷，意識清醒自行就醫。警方現場除進行交通管制，也已完成現場測繪。

確切責任歸屬將彙整現場跡證及行車紀錄器影像後，交由交通大隊進一步分析研判。

鳳山分局呼籲，機車騎士於道路行駛時應保持安全距離，避免並行或變換車道不當引發意外；大型車輛盲區多，用路人應盡量遠離大型車輛，以策安全。（編輯：黃名璽）1150128