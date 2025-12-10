高雄機車闖紅燈釀車禍！肇事騎士竟是11歲小學生

高雄鳳山離譜車禍，肇事騎士竟是年僅11歲的小學生。 圖：警方提供

[Newtalk新聞] 高雄鳳山區鳳松路、經武路口昨日發生一起離譜車禍，待轉區一台機車違規闖紅燈撞上直行機車，2人均擦挫傷，警方到場時發現，肇事騎士竟是11歲林姓小學生，偷騎父親機車外出尋找朋友，其父親可能面臨最高近4萬元的罰款。

昨日下午4時許，45歲楊姓機車騎士沿鳳松路行駛至路口處，被從待轉區往經武路方向行駛的機車碰撞，機車車殼碎片四散，車牌甚至被撞飛。，雙雙倒地且2人都有擦挫傷但未送醫。

警方到場發現，違規闖紅燈的竟是年僅11歲林姓小學生，該男童稱在待轉時看錯號誌燈才會闖紅燈。警方調查指出，林姓男童放學後偷騎父親的機車外出找朋友，年紀尚小就擅自騎乘機車，不僅沒有駕照，連基本的交通號誌辨識能力都不足，最終釀成事故。

林姓男童無照駕駛部分，將依違反道交條例第21條第1項第1款規定，可處新台幣6000元以上24000元以下罰鍰。林姓學童的父親完全不知情孩子偷騎車外出，事後可能面臨最高近4萬元的罰款。

