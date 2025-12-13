高雄檢察官被控吃「霸王餐」欠便當錢3月未還 當事人致歉：忙到忘記

高雄地檢署傳出有檢察官包便當吃「霸王餐」，當事人致歉趕緊還錢。(記者黃佳琳攝)

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄地檢署某檢察官在員工餐廳包便當時，付錢少了70元，老闆娘同意讓他先欠著之後再還，沒想到一欠就是3個月，餐廳對此頗有微詞，消息傳出後，當事人趕緊還錢，聲稱忙到忘記此事，並表達歉意。

據了解，今年9月間某日，檢察官到雄檢地下一樓的員工餐廳包便當，他挾了270元的飯菜，結帳時，向老闆娘說身上只帶200元，少了70元，老闆娘看他是檢察官，同意讓他先欠著，等下次來買便當時下給錢就好，沒想到檢察官再也沒有下樓消費，欠款也遲未清償。

員工餐廳方面等了3個月不見檢察官人影，私下向檢方高層抱怨，事情才傳開，洪姓檢察官也在同事提醒下，趕緊結清欠款；不過消息仍在地檢署傳開，同仁們議論紛紛。

當事檢察官則在內部群組發出聲明致歉，指前陣子因歷經家庭重要成員變故、小孩生病而請喪假、家庭照顧假，加上前陣子專案執行等事情陸續忙碌，一時疏忽而忘記此事，近期經同事提醒後，已立即親自處理爭議，造成誤會本人表示致歉。

