高雄檳榔攤老闆娘遭刺死！ 女兒認屍下跪哭喊：怎麼會這樣

高雄市鳳山區一家檳榔攤今（10）日上午發生殺人案件，68歲王姓女老闆娘與46歲呂姓男子之間因債務糾紛產生口角，呂男一氣之下將王婦用水果刀刺死。王婦的女兒接獲噩耗後趕往殯儀館認屍，情緒激動地在門口下跪哭喊「怎麼會這樣！」

高雄市鳳山區光遠路一家檳榔攤今（10）日上午發生殺人案件，68歲王姓女老闆娘遭46歲呂姓男子持水果刀刺死。（圖/警方提供）

案發時間為上午7時31分，正值通勤尖峰時段。據了解，呂男騎車抵達檳榔攤後，開口要求找王婦的兒子林男討債，聲稱多年前曾替林男籌措3萬元保釋金。王婦察覺情況不對，以兒子不在家為由試圖打發呂男離開，未料雙方發生激烈口角。

據了解，全案起因是呂男跟檳榔攤闆娘68歲王姓婦人的42歲林姓兒子有債務糾紛，今早呂男至林男住處理論未果，旋即跟王婦爆發口角，呂男就持刀攻擊，王婦頻頻哭喊求饒，但呂男仍繼續行兇，一邊不停地講：「把錢拿出來！」行為駭人，最終王婦再也說不出話重傷身亡。

呂嫌被爆料「他才是那個欠錢的人」。 （圖／中天新聞）

警方獲報後迅速趕到現場，在附近娃娃機店找到滿身血跡的呂男，並使用工具從水溝中撈出兇刀。除了水果刀外，警方還在嫌犯車廂內發現黑色束帶，研判呂男早有殺人預謀。

根據最新消息，死者王婦的女兒接獲噩耗後趕往殯儀館認屍，情緒激動地在門口下跪痛哭，不斷喊著「怎麼會這樣」，情緒一度崩潰到需要親友攙扶才能站立。死者女兒向警方表示，哥哥已經好一段時間沒有回家，不知去向。

行兇前呂男的身影被監視器拍下。 （圖／中天新聞）

死者兒子的友人則出面澄清，指控呂男說法不實，表示欠錢的人其實是呂男本人，所謂的3萬元保釋金也是林男與其母親出資，呂男不僅持有毒品還推卸責任給林男，害林男經常需要跑法院。友人懷疑呂男近期因吸毒缺錢花用，才會持刀上門要錢。

鄰居表示王女一家人平時為人客氣，與左鄰右舍關係良好，因此對王婦因債務糾紛被砍殺所感到震驚。警方目前已將呂男依殺人罪嫌移送偵辦，全案仍在進一步調查中。

