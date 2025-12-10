高雄檳榔攤老闆娘遭刺殺！疑債務糾紛釀殺機 嫌犯落網

呂姓男子持刀刺殺檳榔攤王姓老闆娘，隨後遭逮捕，全案朝向殺人罪偵辦。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 高雄市鳳山區光遠路一間檳榔攤今早發生兇殺案，46歲呂姓男子持刀刺殺68歲王姓檳榔攤老闆娘，呂男為討債與王婦起口角，持刀砍人後逃逸，王婦送醫搶救不治，警方隨後逮捕呂男，全案朝向殺人罪偵辦。

警方指出，46歲呂姓男子與王姓檳榔攤老闆娘的林姓兒子有債務糾紛，今早呂男前往林男住處理論，但林男不在家，結果老闆娘跟呂男起口角，後者持預藏刀械朝王婦猛刺，目擊民眾指出，聽見淒厲的求饒聲，發現呂男手持滴血刀械並大喊「還不趕快拿（錢）出來」，見有人目擊呂男隨即逃逸。

警方到場後，發現王姓婦人身受多處刀傷，已無呼吸心跳，緊急送往高雄國軍總醫院急救仍宣告不治，警方隨即調閱監視器，並於附近騎樓發現滿身血跡的呂男，當場依準現行犯逮捕，並從水溝中尋獲丟棄的兇刀，全案朝向殺人罪偵辦。

根據《TVBS》報導，這起兇殺案發生時，有目擊民眾錄下關鍵影像，但民眾爆料「做完筆錄之後，警方叫我們刪掉監視器，不能給媒體」，此舉引發外界質疑，對此，鳳山警方坦承，有「委婉」告知，目前全案仍在偵辦中。

