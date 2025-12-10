高雄檳榔攤老闆娘遭砍亡 凶嫌見民眾錄影竟持刀猛衝追趕

高雄市鳳山區一間檳榔攤今（10）日上午發生凶殺命案，行凶畫面曝光。根據目擊民眾拍攝畫面，一名男子一手持刀、一手扯住檳榔攤老闆娘的頭髮，不斷飆罵不雅字眼，王姓老闆娘雙膝跪地求饒、一路高喊「救命」，仍遭刺傷倒地，送醫搶救後宣告不治。

附近住戶聽見呼救聲後走出查看，發現男子手持凶器勒住婦人，隨即拿出手機錄影蒐證，男子發現有人錄影後，一度持刀朝拍攝者方向衝過去，民眾嚇得拔腿狂奔，男子則轉身離去，手中仍握著刀具，過程相當驚險。

呂嫌發現有人錄影後竟持刀向拍攝者方向衝去，民眾轉身拔腿狂奔。圖／台視新聞

據警方調查，案發時間為今日上午7點多，46歲呂姓男子到鳳山光遠路上一間檳榔攤，與王姓老闆娘發生口角衝突，過程中持刀朝她胸口、肩部揮砍，導致她當場倒地，送醫後仍不治身亡。警方初步了解，呂男與老闆娘的兒子之間疑似有約3萬元的債務糾紛，確切金流與糾紛細節仍待進一步釐清。

死者友人表示，呂姓嫌犯「其實是欠檳榔攤兒子的錢」，先前的交保金也是由檳榔攤兒子向母親拿錢幫忙籌措。友人也提到，呂男本身涉及販毒、持有毒品等官司，過去一度「誣賴檳榔攤兒子」，讓對方至今仍得頻繁跑法院；並認為他近期疑似因吸毒缺錢，才會持刀到檳榔攤向死者討錢。

案發後，呂男一度步行進入無尾巷，途中丟棄作案刀具及衣物等，之後又跑到附近夾娃娃機店內躲藏。警方接獲通報後迅速鎖定嫌犯身分與動線，在附近將人逮捕，以準現行犯帶回偵辦。

