高雄檳榔攤老闆娘遭砍死！生前「雙膝跪地求饒」沒用 鄰居曝私下為人

高雄市鳳山區光遠路今天（10日）上午發生1起砍殺案件。（圖／三立新聞網）

高雄市鳳山區光遠路今天（10日）上午發生1起砍殺案件。1間檳榔攤的老闆娘在店內遭人持刀攻擊，血流滿地，當場失去生命跡象，送醫後宣告不治。警方初步調查，46歲呂姓犯嫌疑似與老闆娘的兒子有債務糾紛，進一步演變為凶殺案。目擊鄰居透露，當時受害者跪在地上不斷求饒，最後仍難逃毒手。

《東森新聞》報導，鄰居表示，今天上午7時許，檳榔攤內突然傳出淒厲求救聲，附近住戶走近查看，赫見王姓老闆娘雙膝跪地、不斷求饒；然而嫌犯無動於衷，仍惡狠狠持刀威脅「把錢拿出來」，接著便朝王女連砍數刀。過程中，目擊者曾試圖拿出手機錄影，但很快被嫌犯發現，嚇得拔腿狂奔，驚恐逃離現場。

警方獲報趕到現場，發現王女身中多刀、全身是血，傷勢十分嚴重，已失去生命跡象，趕緊將其送往醫院急救，無奈最終仍宣告不治。與此同時，警方在檳榔攤附近的後巷找到呂嫌，立即依現行犯將其逮捕，隨後在水溝內找到作案凶器。

警方初步調查，呂嫌先前疑似和王女42歲的兒子有過毒品交易，因後者將其供出，導致他遭到羈押，呂嫌認為3萬元保釋金應由王女兒子負責，因此特地到檳榔攤討債，不料卻演變為凶案，詳細案發經過仍待進一步釐清。鄰居透露，王女平日為人和善，與左鄰右舍關係良好，如今竟慘死刀下，令人深感震驚與哀痛。

