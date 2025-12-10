高雄檳榔攤闆娘遭砍慘死 嫌犯行兇後回現場觀察血跡露餡

高雄鳳山今日發生兇殺案，一名呂姓男子疑因金錢糾紛，持刀砍死檳榔攤老闆娘王姓婦人，行兇逃離現場後又跑回附近娃娃機店觀察狀況，遭警方發現身上沾染血跡逮獲，檢警下午完成初步相驗，後天將解剖釐清死因。

嫌犯呂男行兇逃逸被目擊者拍下。（圖／翻攝畫面）

警方調查，呂男（46歲）與死者王女（68歲）兒子林男（42歲）有3萬元債務糾紛，今（10）日上午7時前往檳榔攤要找林男未果，與王婦發生口角後持刀砍殺對方多刀，王婦身中多刀當場失去呼吸心跳，送醫搶救仍不治死亡。

廣告 廣告

鄰居目擊案發經過，表示呂男一手持水果刀、一手抓住王婦頭髮，對其飆罵三字經並大喊「還不交錢出來！」王婦雙腿發軟倒地大喊「救命」全身是血，鄰居衝上去拿手機錄影拍下呂男持刀逃逸畫面，警、消獲報趕赴現場將王婦送醫並封鎖現場採證查訪，鄰居事後表示其實呂男才是欠錢的人，多年前由林男為他籌措交保金遲未歸還。

嫌犯落網畫面。（圖／警方提供）

未料呂男逃離後丟棄兇刀又回到現場，躲在附近遠處一間娃娃機店觀察後續狀況，員警在附近查訪時發現呂男形跡可疑，身上衣著疑似目擊者拍下的兇嫌模樣遂上前盤查，瞥見呂男鞋子沾染血跡，即將他帶回現場比對相關畫面，儘管呂男否認仍遭警方確認他就是殺人嫌犯，當場將他逮捕並在附近起獲兇刀。

死者家屬下午悲痛前往相驗。（圖／翻攝畫面）

檢警今下午會同法醫相驗王女遺體，初步檢視王女臉部、胸部及腹部都有刀傷，上腹部刀傷更長達30公分，多名家屬到場女兒更是在場痛哭失聲，檢方預計12號上午11點進行解剖複驗釐清死因。

延伸閱讀

影/男子屏東自首稱殺人棄屍 警消封路搜山仍未尋獲遺體

影/南投男夜奔屏東警局自首 稱2年前殺婦人棄屍山區

竹北8旬翁打死7旬妻再自行報案 遭竹檢聲押