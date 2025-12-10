高雄檳榔攤闆娘遭砍狂喊「救命！」 兇嫌帶刀束帶預謀行兇

今（10）日上午7點31分，高雄市鳳山區光遠路一家檳榔攤發生凶殺案，68歲王姓老闆娘遭46歲呂姓男子持刀砍殺身亡。警方獲報後趕抵現場，將棄刀躲在草叢裡的呂男逮捕，有鄰居目擊王婦被抓髮喊救命的驚悚畫面，直呼呂男已經「殺紅眼」，手段極其兇殘。

嫌犯落網畫面。 （圖／警方提供）

鄰居目擊案發經過，王婦遭呂男一手持水果刀、一手抓住頭髮，對其飆罵三字經並威脅「還不交錢出來！」王婦雙腿發軟倒地，已經奄奄一息。鄰居聽聞王婦大喊救命，前往檳榔攤查看，赫見王婦渾身是血，趕緊以手機錄影。呂男見狀持刀上前，鄰居趕緊向後逃離，呂男才持刀轉身離去，過程十分驚險。

據警方調查，呂男與王婦的四十二歲林姓兒子有三萬元債務糾紛。呂男今天上午前往檳榔攤要找林男討債未果，與王婦發生口角後持刀砍殺王婦多刀。債務是呂男多年前幫林男籌措的交保金，但為何突然跑來討債，警方還在釐清。王婦左胸及左肩中刀，當場沒有呼吸心跳，失去生命跡象，送醫傷重不治。

案發現場滿地血跡。（圖/警方提供）

目擊者表示，呂男不只帶刀前來，還準備了黑色束帶，明顯是預謀犯案，且手段十分兇殘，已經殺紅了眼。（圖/警方提供）

目擊者表示，呂男不只帶刀前來，還準備了黑色束帶，明顯是預謀犯案，且手段十分兇殘，已經殺紅了眼，迄今仍心有餘悸。鄰居認為，債務糾紛重點是要錢，不應該持刀殺人，何況是王婦兒子欠錢不該王婦被殺，尤其王婦為人親切，做人很客氣。

案件目前爆出疑雲，有民眾指出警方竟以偵查不公開為由，要求在場某店家刪除店內裝設監視器拍到嫌犯相關畫面，還要求「不能把畫面提供給媒體」。鳳山分局目前對此件「案外案」暫時尚未有正式回應，若此事為真，恐有觸犯滅證相關法令之虞。

