高雄檳榔攤闆娘「全身血跪地求饒」 凶嫌怒瞪鏡頭逃跑畫面曝光

46歲的呂姓男子持刀殺害檳榔攤老闆娘。（圖／翻攝畫面）





高雄市鳳山區今（10）日上午7時發生凶殺案，46歲的呂姓男子疑似與某檳榔攤一家人有糾紛，竟持刀砍死68歲的王姓檳榔攤老闆娘，隨後被捕。鄰居當時聽見王女喊「救命」，前往查看立即拍下呂男作案畫面，呂男發現後怒瞪鏡頭，看似已殺紅眼，隨後逃跑，相關畫面也隨之曝光。

事發在今日上午7時許，呂嫌前往檳榔攤與老闆娘發生衝突，之後竟持刀朝老闆娘猛砍，身穿白點黑衣的老闆娘，全身被鮮血染紅，跪地求饒直喊「救人喔！（台語）」，鄰居聽聞後趕往現場，正好撞見呂嫌行凶模樣，趕緊將畫面拍下來存證，而呂嫌發現鄰居後，轉頭瞪大雙眼直勾勾地盯著鏡頭，殺紅眼的狀態嚇得鄰居趕緊轉身欲逃跑。

鏡頭再次轉回檳榔攤，呂嫌已拖著沾滿大量血跡的腳步逃走，一身黑的他，走路搖搖晃晃，還不時回頭看正在拍攝的鄰居，而鄰居則是跟到路口便停止錄影。呂嫌隨意將沾染鮮血的鞋子丟棄在附近，不久便被警方逮到，起初還否認犯行，但腳上的血跡留下證據，這才鬆口認罪。

據了解，呂嫌向警方供稱，先前曾與王姓老闆娘的42歲林姓兒子進行毒品交易，兒子被逮後把他供出來，害他付了3萬元保釋金才出來，因此想要跟林男討錢，今早前往檳榔攤卻不見林男，詢問王女也得不到答案，憤而行凶；不過林男的友人表示，當初是林男替呂嫌付保釋金的，應該是他欠林男錢，沒想到對方竟然顛倒是非。確切行凶動機、過程仍待警方進一步釐清。

