高雄櫻花季下週分兩階段開搶！票價圖出爐「最貴3499」

高雄櫻花季目前已公布的卡司和票價圖。（摘自官方臉書）

高雄櫻花音樂節將於明（2026）年3月13日起連續3天在高雄夢時代前廣場盛大登場，橫跨韓、日與台的超強卡司名單近日陸續公布，票價和座位圖也終於曝光，最高票價為台幣3499元。

日韓星部分，第一天（13日）目前有備受矚目的韓國新人男團BOYNEXTDOOR，以及韓國女團Red Velvet主唱Wendy，第二天（14日）除了有韓國實力派男團HIGHLIGHT，尚有一組「韓流巨星」尚未公布，最後一天（15日）則是韓國男團SUPER JUNIOR小分隊D＆E和韓國女團VIVIZ，以及日本樂團ALI。

台灣卡司同樣星光熠熠，包括首日有李千娜、陳華，第二天有丁噹、卓文萱、Karencici、梁舒涵，最後一天則是許富凱，多位橫跨流行、抒情與多元曲風的歌手輪番登台。主辦單位也表示，開賣前不會公布完整名單和演出順序，也將有第三波彩蛋名單於近期揭曉。

門票分為超級搖滾區3499元／搖滾A、B區2499元／搖滾C、D區1999元（以上皆為座位區），以及一般區999元（站席），將於下週二（23日）中午12點開放中信卡友優先購票，隔天（24 日）下午13點全面啟售。更多詳情請洽高雄櫻花季官方社群。

