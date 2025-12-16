高雄櫻花季卡司公布！BOYNEXTDOOR打造60分鐘專屬舞台

BOYNEXTDOOR將來台參與高雄櫻花季。（寬寬提供）

高雄櫻花音樂節演唱會將於2026年3月13日至15日在高雄夢時代前廣場連唱3天，活動再度升級，主辦單位也將陸續公開多組表演巨星，今（16）日首組公布的卡司正是剛在MAMA頒獎典禮上拿下「最喜愛男子組合」的韓國男團BOYNEXTDOOR，他們也預告將帶來獨家打造長達60分鐘的專屬舞台。

BOYNEXTDOOR由SUNGHO、RIWOO、JAEHYUN、TAESAN、LEEHAN和WOONHAK共6人組成，以率性自然的自信、魅力與充沛能量深受全球關注。成員Jaehyun、Taesan與Woonhak也積極參與創作，作品貼近真實日常，擁有〈IF I SAY, I LOVE YOU〉和〈Earth, Wind ＆ Fire〉等多首代表作，10月發行的迷你專輯《The Action》，發行首週就達成百萬銷量，並創下連續3張專輯達百萬銷量的紀錄。

BOYNEXTDOOR曾於去年4月首次來台，參與在高雄世運主場館舉辦的「GOLDEN WAVE in TAIWAN」音樂節，今年4月也在在新北五股工商展覽館舉辦首次個唱，即將第3度登台，成員們表示非常期待與粉絲們再次見面，希望無論是長期支持的粉絲或一般觀眾，都能享受這一場令人難忘的演出。

