高雄櫻花季卡司公布 SJ東海、銀赫又要來了！

7-ELEVEN「 2026 第三屆高雄櫻花季音樂節」將於 3 月 13日至15 日一連三天在高雄夢時代盛大登場，現場以三大舞台活動、櫻花拍照裝置、櫻花食堂等體驗，打造春日浪漫獨特的音樂慶典，豐富多元體驗互動，勢必成為明年3月最受矚目的音樂盛事！

SUPER JUNIOR-D&E 來台。（圖／7-ELEVEN提供）

「7-ELEVEN 高雄櫻花季音樂節」活動於高雄夢時代正對面廣場舉辦，門票將於 12 月 23 日(二)中午 12:00 於ibon售票系統開放中國信託信用卡卡友優先購票，12 月 24 日(三)下午 13:00於ibon售票系統全面啟售。購票優惠方面，搖滾區中國信託卡友享 95 折、中國信託uniopen聯名卡卡友享 92 折，中國信託全卡友一般區再享 9 折優惠。

第二波名單橫跨台日韓各地，展現高雄櫻花季音樂節一貫的國際視野與指標性地位，除首波公布剛於 2025 MAMA 奪下「最喜愛男子組合獎」、並將帶來 60 分鐘專屬舞台的 BOYNEXTDOOR 外，更集結多組在 K-POP 樂壇具代表性地位的重量級藝人。

SUPER JUNIOR-D&E 作為韓流代表性天團 SUPER JUNIOR 的小分隊之一，延續團體成軍 20 週年的深厚影響力，憑藉豐富的國際舞台經驗與橫掃亞洲的高人氣，始終是各大音樂節與跨國活動中的指標級卡司。隨著 SUPER JUNIOR 迎來出道 20 週年的重要里程碑，D&E 也持續以成熟穩定的唱跳實力與高度完成度的舞台表現，展現團體歷久不衰的舞台魅力。無論在亞洲或海外演出，每次登台皆能掀起全場熱烈回應，成為橫跨世代的經典韓流代表。

堪稱人人都能唱的全能團體，有著「偶像教科書等級」之稱的HIGHLIGHT，則以成熟音樂實力與經典作品累積深厚粉絲基礎，至今仍是人氣保證男團；VIVIZ 以穩定的現場實力與高度完成度的舞台表現，在國際音樂圈建立鮮明定位。每次登台皆展現成熟且充滿感染力的演出，深受樂迷與業界肯定。Red Velvet 的 WENDY 則以公認的頂級歌唱實力與獨具魅力的舞台感染力，成為本次公布名單中最受矚目的女聲之一。

日本卡司同樣來頭不小，邀請到以強烈音樂風格與高辨識度著稱的 ALI 來台演出。ALI 多次為人氣動漫打造主題曲，在日本及海外樂迷間擁有高度知名度，其現場演出張力十足，深受各大音樂祭青睞，此次登上高雄櫻花季音樂節舞台，也被視為本屆國際名單的一大亮點。

不僅如此，今年還有 Karencici、丁噹、李千娜、卓文萱、許富凱、梁舒涵、陳華，多位橫跨流行、抒情與多元曲風的歌手輪番登台，為三天演出增添豐富層次。主辦單位也透露，後續將有第三波彩蛋名單，將於近期揭曉，勢必再為 2026 高雄櫻花季音樂節帶來新一波驚喜，邀請樂迷持續關注。

