高雄櫻花季卡司曝光！剛奪MAMA大獎...韓團將來台「1小時專屬舞台」演出

第三屆高雄櫻花音樂節演唱會正式啟動！2026年將於3月 13、14、15 日在高雄夢時代盛大登場。今年活動全面升級，延續歷年強大卡司的傳統，主辦單位也將陸續公開多組表演巨星，勢必在高雄櫻花季帶來三天一刻也停不下來的音樂盛會。

今日首度公布的國際卡司，正是剛於 2025 MAMA 大獎奪下「最喜愛男子組合獎」的韓國人氣男團 BOYNEXTDOOR。BOYNEXTDOOR 由成員 SUNGHO、RIWOO、JAEHYUN、TAESAN、LEEHAN 和 WOONHAK 組成，以率性自然的自信、魅力與充沛能量深受全球關注。成員們也積極參與創作，作品貼近真實日常。今年 8 月，他們在芝加哥 Lollapalooza 帶來精彩舞台，再以全新作品《The Action》連續三作達成百萬銷量，持續拓展全球影響力。

第三屆高雄櫻花音樂節演唱會首度公布國際卡司，是韓國男團BOYNEXTDOOR。（圖／寬寬整合行銷 提供）

BOYNEXTDOOR 與台灣已建立深厚連結。他們曾於 2024 年 4 月首次來到高雄，參加 JTBC 電視台舉辦的《GOLDEN WAVE in TAIWAN》，獲得現場粉絲熱烈回應；2025 年更於 4 月 3 日在台北舉辦首次巡演，人氣爆棚、魅力全開。

這次將是 BOYNEXTDOOR 第三度登台，他們也宣告將於櫻花音樂節演唱會上帶來獨家特別打造長達 60 分鐘的專屬舞台，成員們表示非常期待與粉絲們再次見面，希望無論是長期支持的粉絲或一般觀眾，都能享受這一場令人難忘的演出。2026 高雄櫻花音樂節演唱會才剛揭開序幕，更多卡司與活動亮點也將陸續公開，勢必再度成為春季最受矚目的大型城市慶典。

