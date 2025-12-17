高雄櫻花季第二波卡司曝！HIGHLIGHT跨年後再陪台粉過情人節

Wendy（左圖）和HIGHLIGHT（右圖）將擔任櫻花季表演嘉賓。（摘自官方臉書）

高雄櫻花音樂節演唱會將於明（2026）年3月13日至15日在高雄夢時代正對面廣場連唱3天，主辦單位陸續公開每天的卡司，今（17日）第二波表演陣容中，驚喜宣布韓國女團Red Velvet主唱Wendy將擔任首日演出嘉賓，韓國男團HIGHLIGHT則確定於第二天登台，消息一出再度掀起粉絲熱議。

Wendy今年4月與前東家SM娛樂合約到後不再續約，10月首度以個人身份來台，在新北工商展覽中心舉辦個人演唱會唱，不到半年時間，她再度宣布南下高雄參與櫻花音樂節，獨立後來台頻率更高，讓台灣ReVeluv（官方粉絲名）們驚喜不已；HIGHLIGHT則是剛宣布將擔任雲林跨年晚會壓軸的好消息，而先前櫻花季粉專曾發出官方燈泡手燈「明示」後隨即刪除該貼文，讓粉絲相當慌張，連日湧入粉專留言詢問，如今終於公布，演出日期更恰逢白色情人節，連續2次登寶島演出都是節日，可見對台粉的重視。

此外，主辦單位昨（16日）已公布第一波卡司，宣布韓國新生代男團BOYNEXTDOOR將第三度來台開唱，同時邀請曾為動畫《咒術迴戰》、《BEASTARS》獻聲的日本樂團ALI，兩組人馬皆將於首日（13日）登台演出。網友也根據官方社群提供的線索推測嘉賓可能還包括Super Junior小分隊D＆E及女團VIVIZ，不過完整名單仍有待主辦單位正式對外公布。

