高雄櫻花季第2波卡司公布 SJ東海、銀赫將登台

記者王丹荷／綜合報導

2026 第3屆高雄櫻花音樂節在首波公布BOYNEXTDOOR將帶來60分鐘專屬舞台後，主辦單位今（19）日揭曉第2波演出名單，包括SUPER JUNIOR-D&E、HIGHLIGHT、VIVIZ、WENDY以及日本歌手ALI；臺灣卡司同樣星光熠熠，Karencici、丁噹、李千娜、卓文萱、許富凱、梁舒涵、陳華將輪番登台。

SUPER JUNIOR-D&E 成員東海、銀赫確定出席3月15日場次，作為SUPER JUNIOR的小分隊之一，延續團體成軍20週年的深厚影響力，憑藉豐富的國際舞台經驗與橫掃亞洲的高人氣，始終是各大音樂節與跨國活動中的指標級卡司。有著「偶像教科書等級」之稱的男團HIGHLIGHT，以成熟音樂實力與經典作品累積深厚粉絲基礎。VIVIZ以穩定的現場實力與高度完成度的舞台表現，在國際音樂圈建立鮮明定位。WENDY則以公認的頂級歌唱實力與獨具魅力的舞台感染力，成為本次公布名單中最受矚目的女聲之一。

廣告 廣告

日本卡司同樣來頭不小，邀請到以強烈音樂風格與高辨識度著稱的 ALI 來臺演出。ALI 多次為人氣動漫打造主題曲，在日本及海外樂迷間擁有高度知名度，其現場演出張力十足，深受各大音樂祭青睞，此次登上高雄櫻花音樂節舞台，也被視為本屆國際名單的一大亮點。

櫻花季年年邀請多組海外重量級歌手來臺演出，2026高雄櫻花音樂節演唱會將於3月13、14、15日在高雄夢時代盛大登場，主辦單位也透露，後續將有第3波彩蛋名單，將於近期揭曉，邀請樂迷持續關注。門票將於12月23日中午12:00開放中信卡友優先購票，12月24日下午13:00全面啟售，相關訊息請鎖定關注官方社群。

SUPER JUNIOR-D&E在高雄櫻花音樂節演出。（寬寬整合行銷提供）

HIGHLIGHT將在高雄櫻花季獻唱。（寬寬整合行銷提供）

VIVIZ現場實力穩定。（寬寬整合行銷提供）

WENDY將在高雄櫻花音樂節演出。（寬寬整合行銷提供）

ALI多次為人氣動漫打造主題曲。（寬寬整合行銷提供）