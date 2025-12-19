高雄櫻花季第2波卡司曝光！「南韓天團、日動漫歌手」都來了

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

2026 第三屆高雄櫻花音樂節將於明年3月13日至15日登場，每年演出名單公布都備受各界關注。今年在首波公布 BOYNEXTDOOR 後，再度掀起粉絲熱烈討論，主辦單位今（19）日正式揭曉第二波演出名單，包含SUPER JUNIOR-D&E、HIGHLIGHT、VIVIZ 、WENDY，以及日本歌手ALI、台灣歌手則有 Karencici、丁噹、李千娜、卓文萱、許富凱、梁舒涵、陳華等。

廣告 廣告

HIGHLIGHT將來到高雄櫻花季。（圖／寬寬整合行銷提供）

SUPER JUNIOR-D&E 作為韓流代表性天團 SUPER JUNIOR 的小分隊之一，延續團體成軍 20 週年的深厚影響力，憑藉豐富的國際舞台經驗與橫掃亞洲的高人氣，始終是各大音樂節與跨國活動中的指標級卡司；有著「偶像教科書等級」之稱的HIGHLIGHT，以成熟音樂實力與經典作品累積深厚粉絲基礎，至今仍是人氣保證男團；VIVIZ 以穩定的現場實力與高度完成度的舞台表現，在國際音樂圈建立鮮明定位。

日本卡司同樣來頭不小，邀請到以強烈音樂風格與高辨識度著稱的 ALI 來台演出。ALI 多次為人氣動漫打造主題曲，在日本及海外樂迷間擁有高度知名度，其現場演出張力十足，深受各大音樂祭青睞，此次登上高雄櫻花音樂節舞台，也被視為本屆國際名單的一大亮點。台灣卡司同樣星光熠熠，包括 Karencici、丁噹、李千娜、卓文萱、許富凱、梁舒涵、陳華，多位橫跨流行、抒情與多元曲風的歌手輪番登台，為三天演出增添豐富層次。

ALI將到高雄櫻花季開唱。（圖／寬寬整合行銷提供）

更多FTNN新聞網報導

高雄櫻花季首波卡司曝光！BOYNEXTDOOR要來了 「獨家專屬60分鐘舞台」

BLACKPINK今日高雄開唱！ 深夜抵台寵粉打招呼

李多慧的各種萌都給了EA7 台中一日店長發電力爆棚

