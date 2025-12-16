高雄櫻花季首波卡司曝光！BOYNEXTDOOR要來了 「獨家專屬60分鐘舞台」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

第三屆高雄櫻花音樂節演唱會於2026年的3月13日至15日，在高雄夢時代登場，活動全面升級，延續歷年強大卡司的傳統，主辦單位也將陸續公開多組表演巨星，今（16）日首度公布的國際卡司，是韓國人氣男團BOYNEXTDOOR。

BOYNEXTDOOR將登上高雄櫻花季舞台。（圖／寬寬整合行銷提供）

BOYNEXTDOOR由成員SUNGHO、RIWOO、JAEHYUN、TAESAN、LEEHAN 和 WOONHAK組成，以率性自然的自信、魅力與充沛能量深受全球關注。成員們也積極參與創作，作品貼近真實日常，剛於2025 MAMA 大獎奪下「最喜愛男子組合獎」。BOYNEXTDOOR 與台灣已建立深厚連結。他們曾於去年4月首次來到高雄，參加 JTBC 電視台舉辦的《GOLDEN WAVE in TAIWAN》，獲得現場粉絲熱烈回應；今年更於4月3日在台北舉辦首次巡演。

廣告 廣告

而這次將是BOYNEXTDOOR第三度登台，他們也宣告將於櫻花音樂節演唱會上，帶來獨家特別打造長達60分鐘的專屬舞台，成員們表示非常期待與粉絲們再次見面，希望無論是長期支持的粉絲或一般觀眾，都能享受這一場令人難忘的演出。

更多FTNN新聞網報導

BLACKPINK今日高雄開唱！ 深夜抵台寵粉打招呼

SEVENTOEIGHT代表《SCOOL》走金鐘紅毯壓力超大！隊長麒文吐心情「什麼都好就怕摔跤」

TXT秀彬中國出遊遇私生包圍！怒丟粉絲手機 粉絲心疼喊：快回家吧！

