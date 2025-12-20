高雄櫻花季首波卡司曝！BOYNEXTDOOR帶來「60分鐘專屬舞台」
第三屆高雄櫻花音樂節演唱會正式啟動！2026年將於3月13、14、15日在高雄夢時代盛大登場。今年活動全面升級，延續歷年強大卡司的傳統，主辦單位也將陸續公開多組表演巨星，勢必在高雄櫻花季帶來三天一刻也停不下來的音樂盛會。
首度公布的國際卡司，正是剛於2025 MAMA大獎奪下「最喜愛男子組合獎」的韓國人氣男團BOYNEXTDOOR。BOYNEXTDOOR由成員SUNGHO、RIWOO、JAEHYUN、TAESAN、LEEHAN和WOONHAK組成，以率性自然的自信、魅力與充沛能量深受全球關注。成員們也積極參與創作，作品貼近真實日常。今年8月，他們在芝加哥Lollapalooza帶來精彩舞台，再以全新作品《The Action》連續三作達成百萬銷量，持續拓展全球影響力。
BOYNEXTDOOR與台灣已建立深厚連結。他們曾於2024年4月首次來到高雄，參加JTBC電視台舉辦的《GOLDEN WAVE in TAIWAN》，獲得現場粉絲熱烈回應；2025年更於4月3日在台北舉辦首次巡演，人氣爆棚、魅力全開。
這次將是BOYNEXTDOOR第三度登台，他們也宣告將於櫻花音樂節演唱會上帶來獨家特別打造長達60分鐘的專屬舞台，成員們表示非常期待與粉絲們再次見面，希望無論是長期支持的粉絲或一般觀眾，都能享受這一場令人難忘的演出。
2026高雄櫻花音樂節演唱會才剛揭開序幕，更多卡司與活動亮點也將陸續公開，勢必再度成為春季最受矚目的大型城市慶典。
