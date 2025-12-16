高雄櫻花季首組卡司曝光！ 韓團BOYNEXTDOOR預告登台60分鐘

BOYNEXTDOOR確認登上高雄櫻花季舞台演出。寬寬整合提供

明年迎來第3屆的「高雄櫻花季」將在明年3月 13、14、15 日在高雄夢時代盛大登場。今年活動全面升級，延續歷年強大卡司的傳統，主辦單位預計陸續公開多組表演巨星，首組公開的國際卡司BOYNEXTDOOR，甫在剛落幕的2025 MAMA大獎奪下「最喜愛男子組合獎」，下個月10日還將訪台出席第40屆金唱片頒獎典禮，明年預計密集訪台！

「BOYNEXTDOOR X BBNEXDO POP-UP ‘BBNEXDO is Coming to Town’ in TAIPEI」快閃店正在北流登場。網銀提供

BOYNEXTDOOR 由成員SUNGHO、RIWOO、JAEHYUN、TAESAN、LEEHAN和WOONHAK組成，以率性自然的自信、魅力與充沛能量深受全球關注。成員們也積極參與創作，作品貼近真實日常。今年8月，他們在芝加哥Lollapalooza帶來精彩舞台，再以全新作品《The Action》達成百萬銷量，持續拓展全球影響力。

60分鐘專屬舞台獻高雄櫻花季

BOYNEXTDOOR將參與明年的高雄櫻花季。寬寬整合提供

BOYNEXTDOOR 與台灣已建立深厚連結。他們曾於2024年4月首次來到高雄，參加JTBC電視台舉辦的《GOLDEN WAVE in TAIWAN》拼盤演唱會；今年4 月則首次在台北舉辦個唱，很重視台灣粉絲的他們，除了搶先派出官方角色「BBNEXDO」搶先登陸台北，正在台北流行音樂中心文化館2樓戶外天橋舉行快閃店，明年1月也將來台出席金唱片。

他們今在宣布明年3月預定再訪高雄參與櫻花季活動，預告準備了長達60分鐘的專屬舞台，成員們表示非常期待與粉絲們再次見面，希望無論是長期支持的粉絲或一般觀眾，都能享受這一場令人難忘的演出。



