高雄櫻花音樂節公布首波卡司 男團BOYNEXTDOOR再登台

【緯來新聞網】第三屆高雄櫻花音樂節演唱會將於2026年3月 13、14、15 日在高雄夢時代登場，今日公布首波國際卡司，剛於2025 MAMA大獎奪下「最喜愛男子組合獎」的韓國人氣男團BOYNEXTDOOR將來台演出。

BOYNEXTDOOR將來台參加櫻花季演唱會演出。（圖／寬寬整合行銷提供）

BOYNEXTDOOR 由成員 SUNGHO、RIWOO、JAEHYUN、TAESAN、LEEHAN 和 WOONHAK 組成，以率性自然的自信、魅力與充沛能量深受全球關注。成員們也積極參與創作，作品貼近真實日常。今年8月，他們在芝加哥Lollapalooza帶來精彩舞台，再以全新作品《The Action》連續三作達成百萬銷量，持續拓展全球影響力。

這次將是 BOYNEXTDOOR 繼明年1月初金唱片後第三度登台，他們也預告將於櫻花音樂節演唱會上帶來獨家特別打造長達60分鐘的專屬舞台。成員們表示非常期待與粉絲們再次見面，希望粉絲們都能享受演出。

