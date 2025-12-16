高雄櫻花音樂節首波卡司公開！BOYNEXTDOOR宣布3/13登場

BOYNEXTDOOR宣布參加高雄櫻花音樂節。（圖／寬寬整合提供）

第三屆高雄櫻花音樂節演唱會將於明年3月 13、14、15 日，在高雄夢時代盛大登場。今（16日）公布首波國際卡司，正是剛於2025 MAMA大獎奪下「最喜愛男子組合獎」的韓國人氣男團 BOYNEXTDOOR。

BOYNEXTDOOR曾於2024年4月首次來到高雄，參加JTBC電視台舉辦的《GOLDEN WAVE in TAIWAN》，獲得現場粉絲熱烈回應；今年更於4月3日在台北舉辦首次巡演，人氣爆棚、魅力全開。

這次將是BOYNEXTDOOR第三度登台，他們也宣告將於櫻花音樂節演唱會上帶來獨家特別打造長達 60 分鐘的專屬舞台，成員們表示非常期待與粉絲們再次見面，希望無論是長期支持的粉絲或一般觀眾，都能享受這一場令人難忘的演出。

2026 高雄櫻花音樂節演唱會才剛揭開序幕，更多卡司與活動亮點也將陸續公開，勢必再度成為春季最受矚目的大型城市慶典。

