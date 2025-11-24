高雄正妹「蜜蜂鑽進帽」下秒蜂針盯眼瞼還引發蜂窩性組織炎…醫師說話了

健康中心／洪正達報導

患者江小姐經歷「蜂螫驚魂」後，恐讓她永生難忘。（圖／翻攝畫面）

每年約有10萬的人被蜜蜂扎傷，因而急診就醫。由於蜜蜂的螫針尖端有倒鉤，一旦刺進皮膚後，容易卡住，螫針連著毒囊都留在皮膚中，同時蜜蜂雖然會死去，仍不斷釋出毒素，導致局部紅腫、疼痛。如未將毒刺移除，嚴重的併發症可能發生。蜜蜂很少主動攻擊人類，除非靠近其巢穴、或人類本身塗有香水。 夏末至秋季，是被蜜蜂攻擊的最高峰。最近發生一個特殊案例，一位女性戴上全罩式安全帽，蜜蜂還是從極小的空隙中鑽入，並刺傷眼睛。

刺入眼瞼的蜂針。（圖／翻攝畫面）



眼科權威、達特楊眼科聯盟洪啟庭執行長表示，一位25歲的美女上班族，因社交禮貌，上班通常穿著亮麗鮮豔，也常噴灑香水；一個月前江小姐突然因右眼疼痛緊急就醫，她表示剛下班時，騎摩托車覺得有灰塵跑進全罩式安全帽，她不以為意，繼續騎車。



但不到1分鐘後，江小姐開始感覺右上眼皮覺得刺痛且睜不開眼，她立刻停車摘下安全帽，照鏡子發覺右眼皮腫起來。在眼科檢查時，右上眼瞼嚴重水腫與下垂。最佳視力僅剩下0.7，眼球上下左右轉動都有問題，初步診斷為「眼眶前蜂窩性組織炎」。



另根據她表示拿下安全帽後，發現有兩隻死掉的蜜蜂卡在安全帽內，而在檢查時的確發現有蜂刺卡在眼皮，於是立刻取出，洪醫師隨即給予口服抗生素、利尿劑與止痛藥，配合眼藥水與藥膏塗抹角膜與眼皮。事發第5天後，毒素已消退，眼睛能夠自行睜開，最佳視力也回到1.0。

江小姐就醫時，右眼已經完全睜不開。（圖／翻攝畫面）

洪啟庭表示，昆蟲侵入眼睛時有所聞，常見的多是蚊蟲之類的小昆蟲，蜜蜂等稍大型的昆蟲比較少見；蚊蟲一般無毒性，大致無害，但蜜蜂有蜂毒，若殘留眼中會傷害眼球，而9月到11月間因蜂群數量最多，且野外食物減少，蜜蜂的攻擊性會增加。

江小姐由於工作需要，每天上班都打扮光鮮亮麗及使用香水。（圖／江小姐提供）



洪啟庭也提醒，戴安全帽騎車，一旦有異物進入安全帽內，最好立刻靠邊停車，確定是甚麼東西。懷疑是小沙粒或蚊子，切勿大力揉眼，可閉眼讓淚水自然流出，若無效或是奇怪的昆蟲或蜜蜂時，應該立即就醫。另外蜜蜂討厭黑色與深棕色，然而牠們是色盲，看不見紅色，在其眼中，鮮豔的紅色就像是黑色，所以到戶外蜜蜂多的區域，避免穿著深紅色衣物。本案例的江小姐，當初除了誘人的香味，她還穿著紅色外套，才會引起蜜蜂鑽入後攻擊。

