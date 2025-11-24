高雄正興國小 靜思閱讀書軒開課

大愛電視

高雄市三民區的正興國小，校園裡的靜思閱讀書軒，成立有七年時間，這學期開始，書軒不只可以看書，還是上課的場域，校方邀請在地的大愛媽媽進入校園說故事，在課堂上陪伴小孩閱讀。

擦擦桌子，準備就緒，就等一批小小嬌客。「大愛媽媽好。」

成立七年的靜思閱讀書軒，不只下課十分鐘可用，現在校內有專門開一堂課，師生都在這閱讀。「你喜歡什麼類的，還是要這個。」

「你看這個 咻。」

慈濟志工 葉淑珍：「他們星期五的第二堂課，整班都帶進來(書軒)，主要我們都以品格教育為主。」

慈濟志工 林鄭麗雪：「我們有這個時間，來陪這些孩子，就像是我們孫子一樣。」

對待如同自己的家人，小二生看繪本，旁邊一對一陪伴。正興國小 林同學：「就是可以看書 很好玩，然後還能聽故事。」

慈濟志工 蔡小娟：「故事書有那個注音，所以他們看起來，他的字並不多，他們其實都念得很有成就感。」

「來我家吧，我們就有一個大冰箱，裡面有很多什麼 (冰塊)。」

還有專業志工媽媽，放投影片，說故事。正興國小 吳同學：「(今天有沒有不一樣的感覺) 有，(什麼樣的感覺)，就是不一樣的地方(閱讀)。」

正興國小老師 周曼華：「繪本有時候是他們自己看，但是他們還是比較喜歡老師念 ，因為老師讀的，可能有語氣上的變化，他們會覺得比較有趣。」

重新活絡閱讀書軒空間，從好書開始，把愛與善在孩子小小心田內，穩穩扎根。

