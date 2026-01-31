高雄武德殿「祈願祭」迎新 台日雙神主聯手祈福求平安

祈願祭繪馬奉燒式將民眾的願望送達天聽。 圖：高雄市文化局/提供

[Newtalk新聞] 高雄市定古蹟武德殿一年一度的「祈願祭」31日登場，邀請台日雙神主聯手祈福，活動也提供搗麻糬、吹箭、劍玉、不倒翁、忍者體驗等日式童玩體驗，高雄市政府文化局專門委員曾宏民、高雄市政府運動發展局局長侯尊堯、高雄市劍道文化促進會理事長陳信寰、立法委員林岱樺、高雄市議員簡煥宗、湯詠瑜、鼓山區惠安里里長洪進成、日本奈良縣橿原市觀光大使間瀨雅美、中山大學西灣學院教授伊藤佳代等多位貴賓也共同參與祈福。

文化局表示，祈願祭在農曆年終之際辦理，此次儀式規格堪比日本神宮級大祭，由橿原神宮神主園池庸平將與石鎚神社石鎚本教出身的台灣神主陳凱鈞一同為這次祈願祭執行神事，台日雙神主聯手祈福；台灣日本神道崇敬會創會理事長李明勳，以巫女的身分獻上神樂浦安之舞、宮本武藏二天一流與無雙直傳英信流的演武，以隆重的祭典儀式祈求武德殿及貴賓新的一年均平安順利。

文化局表示，高雄武德殿內部設有神龕，亦供奉武神神武天皇，體現武道修練與信仰的結合，今年祈願祭特別準備祈願木、人形大袚及台日友好高雄和橿原的特別版本朱印，讓民眾可以將對未來一年的期望，寫在祈願木上面，並將病痛轉移到紙人身上，由神主向神祇祝禱，在活動的最後，進行的繪馬、祈願木、人形的奉燒式，將大家的心願一起送上天際，也為參與的民眾求來一整年的好運。

文化局投入武德殿保存及再利用工作迄今已超過20年，除持續派駐專人維護管理古蹟、培訓青年導覽人力介紹古蹟建築及歷史，舉辦祈願祭、武德祭及國際城市劍道交流大會等活動，武德殿整體園區景觀設計計畫已啟動，望去除古蹟周圍紊亂景觀，完整展現和洋折衷的大正風情，重現哈瑪星登山街獨特的意象，使得哈瑪星再度成為各國旅客慕名來高雄參觀的觀光盛地。

