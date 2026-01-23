高雄歲末祝福演繹 慈濟海內外急難救助

上人行腳到高雄，今天舉行第三場歲末祝福，總計約有3千5多人參與，透過經藏演繹，呈現日本名古屋空難跟美國911事件及高雄城中城大火，無論哪裡有災、海內外志工總是跑在最前、做到最後。

「呼叫塔台 呼叫塔台。」

1994年華航名古屋空難後，慈濟人迅速動員，這是日本第一次大型急難援助。「又見菩薩放光明，誓空地獄拔苦情。」

「慈濟背心就是 通行證。」

「紐約世貿中心 大樓倒塌。」

2001年911襲擊事件，慈濟發起全球一人一善、募心募愛「貪噌痴慢疑的荼毒，賽過那年年的饑荒。」

「一人一善 遠離災難全，愛的漣漪從靜思精舍 出發。」

證嚴上人開示：「慈濟走過來60年了，每一步 我們好好地踏，一步走出去 又一步踏穩，再一步踏上 一步一步走，很重要 步步踏實。」

一聲巨響 12層樓瞬間陷入火海：「

2021年高雄城中城大火，志工即時關懷，周邊鄰里安心家訪「諸子無知貪歡樂，四面火起不驚怖。」

「弟子齊心 眾發願，悲憫初心 永不忘，竹筒歲月 常銘記，慈舟渡眾 濟蒼生。」

證嚴上人開示：「菩薩 人人造福，人人都是自己造福自己得福，看看各位愛的能量，是很久很久年的以前，一直在累積，沒有一個時間要做的事，大家有缺席過，人人時時接案 時時付出。」

60年來，步步踏實，以愛鋪路。從台灣出發的善行，如今已環繞全球。上人期許，這份愛的足跡，將持續照亮人間。

