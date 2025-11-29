高雄歲末驗血建檔 生命重燃無限希望

高雄今年最後1場造血幹細胞驗血建檔活動，由新興、鹽埕、前金3區動員120位志工，在靜思堂聯合舉辦，為病友持續注入重生的希望。

忙裡忙外，上百位志工忙著接待，想參與驗血建檔的超有愛。「希望你身體健康，能夠維持6個月都檢查都很正常。」

民眾 吳佳蓉：「(早餐) 謝謝，(90歲的端給妳吃) 對 受寵若驚，從以前就有在捐血的習慣，每次都是捐500，我已經捐到他有給我一個獎狀，現在已經發展出(血癌)，這麼好的治療方式，如果我不行(配對)的話，我就去拉人家來 這樣最快。」

廣告 廣告

也有父子檔都來參與，兒子是職業軍人也毫不猶豫。「僵直性脊椎炎，或是紅斑性狼瘡，現在也列為是免疫疾病。」

民眾 翁正慧：「很早就要找他來(建檔)，1年才辦1次。」

民眾 翁翊傑：「我媽建檔過了 爸你也建檔過吧，(我都建檔過了 現在應無法用了)，年紀超過了 (換年輕人)，以為來抽血 電話留下就好，結果寫了有夠多資料 。」

自己的家人就是受贈者，這分情深義重，如何回報。民眾｜陳韋伶：「剛好家裡有遇到這樣的事情，我特別感觸很深，我先生他(身體)OK，那我就支持他來做建檔。」

「(O型) O型 ，比對的時候跟血型沒關係，可是移植之後，他的血型就會跟你一樣。」

民眾 曹耿寧：「流程是要說明，整個事情的原由跟狀況，讓(捐)贈者也了解說，做這件事情的意義。」

30多年髓緣不斷，愛的相連見證生命奇蹟。

更多 大愛新聞 報導：

中區首場歲末祝福 經藏演繹道氣莊嚴

太管處拚觀光《山海金：太魯閣地圖史四百年》

