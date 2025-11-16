高雄死亡意外！原木吊掛滑落砸中大貨車 工人遭壓身亡

岡山車禍。（圖／東森新聞）





高雄岡山區燕巢區深水路一處工地今（16）日下午17時許發生意外事故，75歲林姓男子於工區內操作吊臂吊掛原木時，原木不明原因滑落，當場砸中一旁大貨車，結果大貨車失衡傾倒、車體翻覆壓傷林男，警消獲報後到場，發現林男遭貨車壓住已經明顯死亡，因此救護人員到場後未送醫。

警方及消防人員接獲報案後迅速趕抵現場，立即拉起封鎖線並協助安全管制，同時通報勞檢處派員到場調查。至於事故詳細發生原因及相關責任，還有待後續釐清。

