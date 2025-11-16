高雄死亡意外！原木吊掛滑落砸中大貨車 工人遭壓身亡
高雄岡山區燕巢區深水路一處工地今（16）日下午17時許發生意外事故，75歲林姓男子於工區內操作吊臂吊掛原木時，原木不明原因滑落，當場砸中一旁大貨車，結果大貨車失衡傾倒、車體翻覆壓傷林男，警消獲報後到場，發現林男遭貨車壓住已經明顯死亡，因此救護人員到場後未送醫。
警方及消防人員接獲報案後迅速趕抵現場，立即拉起封鎖線並協助安全管制，同時通報勞檢處派員到場調查。至於事故詳細發生原因及相關責任，還有待後續釐清。
更多東森新聞報導
快訊／高雄車輛疑暴衝！撞倒待轉區整排 傷亡不明
新／台南嚴重車禍！機車撞到解體 1人慘死、1人命危
快訊／73歲翁開車撞進待轉區 1人送醫不治
其他人也在看
延續朱時期制度 藍議員青年加權「最高100%」
2026地方大選即將開跑，有志參選議員者，皆已「提前卡位」。而國民黨主席鄭麗文上任之後，是否將改變過去的提名策略？如今，新任的組發會主委李哲華也透露，「青年加權」部分，可能延續朱立倫時期的制度，也就是直轄市的新人，民調結果，最高可以「加權百分之百」。TVBS新聞網 ・ 15 小時前
台灣的煙火外交秀
副總統蕭美琴近日在歐洲議會大樓所舉行的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」會議中發表演說，民進黨與綠營媒體大肆宣傳，稱這是「台灣外交的歷史突破」，是「民主的勝利」。然而事實上，該演講並非歐洲議會的正式會議，而是由民間組織IPAC租借歐洲議會場地所主辦的周邊活動。出席的執政黨歐洲議員寥寥無幾，多數只是象徵性致意。這樣的場面，在正常國際外交中頂多算是「邊會發言」，但在台灣卻被包裝成登上歐洲舞台的「偉大時刻」，顯示出台灣外交的焦慮與自卑。中時新聞網 ・ 5 小時前
林怡婷恨女的逆襲 拚金馬新人
本報綜合報導 電影《恨女的逆襲》16日舉辦茶敘。入圍金馬獎最佳新演員的…中華日報 ・ 11 小時前
5年前新北7旬翁殺腦麻女兒！北院求特赦 遭高院駁回
北市一名81歲老婦因年老病弱，擔憂無法再照顧重度身心障礙的53歲兒子，將裝有1萬元的紅包袋塞入兒子口中後悶死他，一審遭台北地方法院判刑2年半，並籲請總統特赦，引起各界關注。然而在過往的案例中，高院判決中曾提到「法院無權建請總統對被告給予特赦」。中天新聞網 ・ 14 小時前
離奇! 撞死86歲老翁 34歲男自行就醫3小時後不治
社會中心／吳玟誼 黃柏榕 新北報導離奇死亡車禍！昨天下午，一名34歲騎士，行經新北市新店區大豐國小前，和突然從路邊竄出來的86歲老翁，發生碰撞，老翁當場昏迷，送醫不治。但離奇的是，騎士本來好好的，意識清醒還可以講話，並自行就醫，怎料短短三個小時，情況急轉直下，突然昏迷過去，搶救不治。民視 ・ 12 小時前
龍山寺「千元換個資」逮到主使者！稱：為賺彩金
龍山寺「千元換個資」逮到主使者！稱：為賺彩金EBC東森新聞 ・ 13 小時前
高血脂 當心是甲狀腺在作怪
不少人有「高血脂」問題，進一步檢查竟發現甲狀腺功能異常。甲狀腺與人體代謝息息相關，一旦失衡，脂肪代謝會受影響。中醫師周宗...聯合新聞網 ・ 3 小時前
高雄工地爆死亡意外！大貨車失衡翻覆 壓死7旬工人
高雄燕巢區深水路一處工地16日傍晚近6時傳出死亡意外。70歲林姓男子在工廠內操作吊臂吊掛原木時，原木不明原因突然滑落，砸中一旁自用大貨車，導致貨車失衡翻覆，林男遭壓傷。現場人員趕緊報案，但警消抵達時林男已無生命跡象，未送醫。事故原因仍待進一步調查釐清。中天新聞網 ・ 13 小時前
賭颱風假翻車！大氣系學生「雞排祭品文」放鳥400人 台大回應了
近日網路社群出現自稱台灣大學師生的匿名貼文，以「賭颱風假」為由，承諾今（16）日於校園內發送雞排與珍珠奶茶，清晨6時就有有民眾到現場排隊，到中午已有約400人排隊，但卻遲遲未見原PO現身，最後沒人到場發雞排，大批民眾撲空。對此，台大特別發布聲明表示， 相關貼文是透過匿名平台發布，台大無從確認發文者身分，遑論是否為台大學生，發文者應審慎考量資訊正確性與可能影......風傳媒 ・ 14 小時前
新店車禍自行就醫離奇死亡！高大成分析原因：看過1個月後才死的
據了解，事發於下午3時許，徐男自土城騎車前往台北文山區途中，途經新店民族路與劉翁發生碰撞。事故後徐男意識清楚，立即撥打119報警求助，並陪同救護人員將劉翁送醫，自己則搭乘另一輛救護車前往耕莘醫院急診室。據徐男父親表示，兒子身體一向強健、平時規律運動，並無慢性...CTWANT ・ 2 小時前
新店2死車禍「男自行就醫仍亡」…院方說明：短時間內突昏迷
新北市新店區15日發生一起嚴重死亡車禍。一名徐姓男子（34歲）騎機車行經民族路往中正路方向，靠近大豐國小時，與另名騎單車的劉姓老翁 (86歲）發生碰撞。徐男送醫前一度意識清醒，不但自行報案外，還向警方表示要自行就醫，沒想到，看診過程中，徐男突然昏迷，緊接就病情急轉直下搶救不治，至於劉姓老翁送醫搶救後也宣告身亡。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
謝侑芯父母「隔海視訊」送最後一程 痛哭失聲：完全無法接受
台灣網紅謝侑芯10月22日於馬來西亞猝逝，今（16日）在當地完成火化。由於謝侑芯父母身體狀況無法出國，只能透過視訊送別女兒最後一程。據《中國報》報導，家屬代表律師陳俊達表示，兩位長輩至今仍無法接受謝侑芯驟然離世，「剛才透過視訊看到孩子走完最後一程，情緒多次潰堤，非常悲痛。」他透露，家屬將先安撫情緒，待後事處理完才會研議後續行動。鏡報 ・ 11 小時前
轎車失控衝撞路邊車 19歲女血流滿面喊痛
轎車失控衝撞路邊車 19歲女血流滿面喊痛EBC東森新聞 ・ 13 小時前
獨家／河豚「1魚4吃」超豐盛 專家：不是有刺就沒毒
獨家／河豚「1魚4吃」超豐盛 專家：不是有刺就沒毒EBC東森新聞 ・ 13 小時前
彰化男過馬路遭女駕駛撞飛！重傷昏迷送醫搶救中
彰化市彰南路二段15日晚間發生嚴重車禍，一名王姓女子開車直行經過路口時，撞上一名正在穿越馬路的李姓男子。男子遭猛烈撞擊後彈飛落地，頭胸與四肢多處受傷，送醫時已失去意識，目前仍在加護治療。中天新聞網 ・ 11 小時前
豪宅遭男子持刀闖入搶劫！ NANA和母親單獨在家抵抗過程網驚：太可怕
豪宅遭男子持刀闖入搶劫！ NANA和母親單獨在家抵抗過程網驚：太可怕娛樂星聞 ・ 10 小時前
變天了！最強東北季風襲台 今晚急凍北台「跌到19度」
今年入秋最強的東北季風在今（17）日正式增強，全台天氣從白天起逐漸轉涼，北部與宜蘭率先明顯降溫。中央氣象署表示，本波冷空氣強度比過去幾波更強，今晚北台灣溫度將下滑至約19至20度，迎風面雨勢也會越晚越明顯。民眾從今晚到20日清晨都將持續感受到涼意。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
5千人開跑！國家地理路跑「大冠鷲」主題登場
一年一度的「國家地理雜誌野生動物路跑」今（16）日上午在新北市十三行博物館熱鬧登場，吸引超過5千名跑者參與。以「大冠鷲」為主題的路跑，不僅串聯八里左岸山海景緻，更結合考古、環境教育與保育行動，讓民眾在奔跑中實踐永續理念，形成獨具深度的運動嘉年華。中時新聞網 ・ 21 小時前
冷空氣還在半路今晨低溫16.3度！入秋最強冷空氣今南下 連2天探12℃
今（17）日東北季風增強，各地天氣轉涼，氣象署提醒，明（18）日東北季風影響，中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；今、明兩天基隆北海岸、台灣東北部地區及大臺北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北地區有短暫雨，竹苗及東部地區有局部短暫雨，東南部地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨。氣象專家吳德榮則提醒，週三、四的清晨苗栗以北將出現12度左右的平地最低氣溫，台北氣象站則降至1三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
高雄吊臂原木滑落砸中大貨車 車身翻覆壓死人
即時中心／徐子為報導高雄警方指出，岡山分局今（16）日17時55分許獲報，燕巢區深水路一處工地發生意外事故，70歲林姓男子於工區內操作吊臂吊掛原木時，原木不明原因滑落，進而砸倒一旁自用大貨車，造成車輛失衡傾倒、車體翻覆壓傷林男。據了解，林男遭壓後已無生命跡象，救護人員到場後未送醫。民視 ・ 12 小時前