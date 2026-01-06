高雄死亡車禍！水泥車駕駛要去台積電施工 突撞轎車全毀41歲女喪命

高雄今清晨發生死亡車禍。（圖／翻攝三立新聞網）

國道一號高雄鼎金路段今（7）日清晨發生一起嚴重死亡車禍。一輛水泥預拌車不明原因追撞前方轎車，造成轎車失控撞擊護欄後又衝向路肩，車頭幾乎全毀，車內41歲蘇姓女駕駛一度受困，送醫搶救仍宣告不治。

事發時間為今日凌晨4時許，地點在國道一號北上360公里處。根據警方初步調查，肇事水泥車由44歲麥姓男子駕駛，他向警方供稱，當時正前往楠梓的台積電工地準備施工，行駛途中突然聽到「砰」的一聲，以為是爆胎，回神後才驚覺已追撞到前方轎車。

目擊畫面顯示，遭撞的轎車在撞擊後失控撞上中間水泥護欄，再彈回撞上外側路肩，整輛車前半部嚴重變形。消防人員接獲通報後迅速趕抵現場，發現蘇女已無呼吸心跳，緊急施以CPR後送往醫院，但最終仍宣告不治。

警方進一步表示，麥男現場酒測值為0，無酒駕情形，蘇女部分仍待相驗確認。目前肇事責任及詳細車禍原因仍在調查釐清中。

