高雄死亡車禍！轎車搶快違規左轉撞直行機車 25歲男騎士拋飛不治

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

高雄市仁武區昨（12）日晚間發生一起死亡車禍，一輛轎車疑似搶快左轉，與一輛機車在八德南路、松藝路口發生碰撞，造成25歲莊姓男騎士重傷送醫不治，而涉嫌違規左轉的駕駛依過失致死罪嫌偵辦，追究相關責任。

一輛轎車疑似搶快左轉，與一輛機車在八德南路、松藝路口發生碰撞，造成25歲莊姓男騎士重傷送醫不治。​（示意圖／Pixabay）

根據警方調查，事發時間在昨日晚間8時許，地點在高雄市仁武區八德南路及松藝路口，26歲郭姓男子當時駕駛自小客車沿著鳥松區文前路由南往北行駛，在路口未待左轉綠燈亮起，就搶快左轉松藝路，造成沿八德南路北往南直行的機車騎士莊姓男子閃避不及，發生碰撞。

警方表示，騎士莊男在撞擊下被噴飛重摔倒地，當場昏迷不醒，失去生命跡象，緊急送醫後仍宣告不治。郭男酒測值為0，警方初步研判，郭男疑似未依號誌指示行駛導致肇事，依違反《道路交通管理處罰條例》第48條規定，可處600元以上、1800元以下罰鍰；全案目前依過失致死罪嫌偵辦，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

