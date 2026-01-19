高雄死亡車禍! 2菲籍移工雙載 遭大貨車撞擊輾斃

南部中心／鄧山田、陳芷萍 高雄市報導

高雄市路竹區中山南路19日上午發生一起死亡車禍，由於快車道正在進行捷運工程，被圍起來，道路縮減，導致汽機車並行，兩名菲律賓籍移工騎機車雙載，遭到後方大貨車撞擊，雙雙被輾斃身亡！

兩名菲律賓籍移工騎機車雙載，遭到後方大貨車撞擊，雙雙被輾斃身亡！（圖／民視新聞）

監視器畫面錄到，機車就夾在兩輛大貨車的中間，後方的大貨車疑似沒注意到，就這樣撞了上去，機車倒地，車上兩人當場被輾過去。肇事大貨車方姓駕駛描述當時情況，「那個時候他在我們2台大車中間那邊鑽來鑽去，我都看不到，我都看不到。」大貨車右側車頭和車燈有明顯擦痕，機車則是有嚴重刮痕。這起死亡車禍發生在19日上午9點多，地點在高雄市路竹區中山南路，也就是省道台一線，兩名騎士都是菲律賓籍移工，年約三十歲左右，雖然兩人都有戴安全帽，仍然不敵大貨車重壓，雙雙慘死異國街頭。

肇事大貨車方姓駕駛不清楚擦撞點是在哪裏，表示沒有看到機車。（圖／民視新聞）

記者詢問肇事大貨車方姓駕駛擦撞點是在哪裏？他回答，「我真的不知道，我知道的當下是他已經倒掉。」路竹派出所副所長林巧玟：「外籍移工騎乘機車負載女性乘客，行經車道縮減路段時，與同向營業大貨車發生擦撞倒地，道路事故肇事原因持續調查釐清。」監視器畫面中可以看到當時道路內側圍了一整排的三角錐，因為正在進行捷運工程，道路縮減，導致汽機車爭道，加上台一線大車多，警方也提醒騎士，遠離大車，大車駕駛也應減速慢行，避免發生交通事故。

