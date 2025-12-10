高雄殺闆娘犯10年前割喉、殺蟲劑噴嘴 恐怖前科曝光

高雄鳳山發生凶殺案，呂嫌早有殺人未遂前科。（圖／翻攝畫面）





高雄市鳳山區今（10）日上午7時發生凶殺案，46歲的呂姓男子疑似與某檳榔攤的兒子有糾紛，竟持刀砍死68歲的王姓檳榔攤老闆娘，隨後被捕。而呂嫌早在10年前就曾因殺人未遂遭判刑5年6月，判決書也揭露呂嫌當年的凶殘手段，令人髮指。

判決書指出，呂嫌因發現女友脖子上有吻痕，懷疑其與柯姓男子有不當關係，在2015年4月25日晚間前往柯男住處質問，柯男笑著反問一句「你是她男朋友嗎？」讓呂嫌氣炸，拿出預藏的20公分刀械，朝柯男脖子揮砍一刀，接著再持續他拳打腳踢，還拿殺蟲劑往柯男嘴裡噴，造成柯男頸部深部撕裂傷、頭部外傷併顱內出血、顏面撕裂傷及多處擦傷之傷害。

呂嫌否認持刀攻擊，辯稱只有出拳攻擊對方，但是手上戴的龍型手鍊不慎劃到柯男頸部；不過法官認為，柯男明確描述當時是遭到刀械攻擊，加上就診紀錄表記載「遭人用刀子割傷脖子」，其傷口亦非僅以拳頭等非鈍物攻擊所能造成，審酌柯男送醫救護時的緊急情況，應無暇特意思考誣陷呂嫌之說詞。呂嫌最終坦承，確實在動手攻擊柯男時，有致其於死的念頭。

高雄地院於2016年5月10日判決，呂嫌涉犯傷害罪處有期徒刑1年10月，檢方上訴後，二審高等法院高雄分院改判殺人未遂罪，處有期徒刑5年6月，呂嫌再提上訴，但最高法院維持原判，全案定讞。

