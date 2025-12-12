高雄毒販GPS定位「埋包自取」交易 緝毒犬「可樂」助警挖出36萬大麻

緝毒犬「可樂」協助高雄市刑大警方，在多處公園挖出14包毒品咖啡，市值約36萬元。（圖／翻攝畫面）

高雄市刑事警察大隊偵六隊破獲特殊販毒手法案件，28歲陳姓男子透過提供GPS經緯度座標，讓買家自行挖掘取貨的「埋包自取」方式販售大麻煙彈。警方逮捕陳嫌後因埋藏地點眾多且嫌犯記憶模糊，特別申請緝毒犬「可樂」協助搜尋，最終在高雄、台南等地5處公園及車上共挖出14包毒品包裹，市值至少36萬元。

專案小組獲報後展開調查，發現陳嫌原本透過通訊軟體向上游毒販購買大麻煙彈，後來被吸收負責分裝及埋包工作。買家透過通訊軟體下單並完成付款後，陳嫌便選定人煙稀少的無名小公園埋藏毒品，再利用Google Maps測量埋包地點的經緯度座標，拍照回傳給上游毒販，由上游聯繫買家自行前往「尋寶」取貨，藉此規避查緝、達到「死轉手」目的。

專案小組長時間跟監，於11月下旬趁陳嫌在仁武區某公園埋包後準備返回車邊時，將人壓制逮捕，並在其轎車內查獲大麻煙彈及鏟子等證物。全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦，經高雄地方法院裁定羈押禁見。

檢警為掌握其餘埋藏毒品的確切位置，提解陳嫌前往公園協助指認，但陳嫌在高雄、台南多處反覆埋包，連自己也記不清確切地點，專案小組遂向保三警察總隊申請緝毒犬「可樂」支援。

4歲半的史賓格獵犬「可樂」展現超強緝毒能力，沿途循味搜尋，只要嗅到毒品氣味便立即趴下示警並做出前肢挖掘動作，警方果然在多處公園草叢中成功起出大麻煙彈。高市刑大隊長特別頒發紅包加菜金，嘉獎可樂的出色表現。

據了解，陳嫌透過通訊軟體販毒，每顆大麻煙彈市價約3000元，可抽取1000元佣金，並以5顆為一組包裝販售，有買家單次即購買20顆，短短2個月內不法所得至少30萬至40萬元，警方將持續向上溯源追查毒品來源與流向。

