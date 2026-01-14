高雄毒駕逆向毀5車 2孩童險遭撞！駕駛4毒品皆陽性

高雄昨晚發生毒駕自撞事故，駕駛4毒品全陽性。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 高雄市苓雅區昨日晚間發生嚴重車禍，57歲曾姓男子駕駛自小客車逆向行駛，擦撞路邊停放車輛後翻覆，1名女子帶2小孩險遭撞，警方到場處理，經毒品唾液試劑測試結果，曾男鴉片類、安非他命類、依託迷酯類、卡西酮類等都呈陽性反應，當場逮捕偵辦。

警方指出，曾姓男子駕車沿福安路由西向東行駛時，不明原因逆向擦撞路邊停放的1部自小貨車，車輛隨即翻覆，並波及4部普通重型機車。當時1名女子帶2孩童行走路邊，最後1名孩童剛好繞過貨車，隨後發生意外，萬幸3人僅受驚嚇未受傷。

曾男自行從翻覆車輛中爬出，僅有輕微擦傷，警方到場處理發現曾男神情恍惚，隨後在車上查獲海洛因3包（總毛重1.22公克）及依託迷酯電子菸1支，而曾男毒品唾液試劑測試結果為鴉片類、安非他命類、依託迷酯類、卡西酮類等呈現陽性反應。

警方依違反毒品罪嫌將曾男移送地檢署偵辦。毒駕行為依違反道路交通管理處罰條例第35條製單舉發；另經查曾男所駕駛自小客車牌為逾檢註銷車牌，依道交條例第12條扣牌及查扣車輛。苓雅分局呼籲，毒品危害重大，害人害己，警方將持續加強毒品查緝。

