高雄毒駕連撞六車釀三傷 兩起肇逃駕駛落網公共危險罪移送

歷經將近一個月的波折，宏都拉斯總統選舉結果終於出爐，宏都拉斯選舉委員會在12/24宣布，右翼的國家黨候選人阿斯夫拉正式當選總統。而阿斯夫拉在選前，獲得美國總統川普的支持，還說要和台灣恢復邦交。對此，中國外交部也在昨天12/25下午作出最新回應，表示希望在「一個中國原則」下，與宏都拉斯繼續發展雙邊關係。

