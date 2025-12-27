高雄毒駕連撞六車釀三傷 兩起肇逃駕駛落網公共危險罪移送
高雄一名40歲吳姓男子昨天開車行經大寮九和路，衝入對向車道連撞六部停駛等紅燈的車輛，造成三人輕傷，經警方到場，吳男坦承開車前有施用毒品依托咪酯。警察進一步調查發現吳男還涉嫌兩起交通事故並肇逃，帶回警詢後依公共危險等罪嫌移送偵辦。
高雄市政府警察局林園分局員警說明，40歲吳男昨天晚上7時39分許開車行經大寮區九和路，不明原因偏離至對向車道，碰撞正在停等紅燈的車輛，共波及六部車，造成吳男等三人輕傷，其中兩人送醫救治。
警方表示，經交通分隊到場檢測，吳男沒有酒駕，但吳男坦承在開車前有施用二級毒品依托咪酯。警方指出，後續擴大追查，比對案發時間前後交通事故及監視器影像，發現吳男疑似涉及另外兩起交通事故並肇逃，總計擦撞兩部車，造成一人輕傷，併案偵辦中。全案詢後依公共危險等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
