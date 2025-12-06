高雄毒鯛魚鬧烏龍！鄧凱勛驚：推基層出來當替死鬼、高官通通都沒事

高雄市衛生局日前在全聯販售的「台灣鯛魚排」驗出動物禁藥，未料，竟是烏龍一場，對此，國民黨前發言人鄧凱勛表示，高雄市府檢測鯛魚禁藥含量，竟然將檢驗值「放大十倍」，然而高雄市府的處理方式是推基層出來當替死鬼、高官通通都沒事。

高雄市長陳其邁（中）。（圖/資料照）

鄧凱勛昨天（5日）在臉書發文表示，高雄市府狀況外 竟成最大食安詐團。高雄市府多次堅稱全聯鯛魚排動物用藥「恩氟喹啉羧酸」過量，與養殖業者對槓，事件延燒數日，直到4日才匆匆忙忙、連滾帶爬的開緊急記者會，承認檢驗值被放大十倍，根本就是「食安詐團」，使市場無端陷入焦慮，按照賴清德封禁小紅書的打詐邏輯，高雄市府早就該關門大吉！

全聯台灣鯛魚排檢出動物用藥有誤，高市衛生局長黃志中（中）、衛生局副局長潘炤穎（左）、檢驗科長林學慶（右）致歉。（圖/資料照）

鄧凱勛指出，高雄市長陳其邁天天吹捧高雄的演唱會經濟，然而麾下的垃圾山層出不窮，衛生體系連最基本的食安檢測都做不好。這次漁民的損失與商譽的受損，早已戳破陳其邁靠著演唱會吹噓出來高市府政績的粉紅泡泡，天天演唱會，鯛魚卻只能辦法會！

鄧凱勛更痛批陳其邁，推基層出來當替死鬼，高官通通都沒事。高雄市府第一時間不是檢討管理疏失，而是準備讓基層公務員揹鍋棄車保帥，難道這就是陳其邁團隊的標準SOP？衛生局長是業務單位切身相關，造成漁民收入與業者商譽毀滅性打擊，另外督導衛生局的副市長也督導無方，這兩者難道不用下台負責？若是只有基層受罰，高官置身事外，那就是公然踐踏文官體制。

鄧凱勛最後強調，食品安全是所有台灣人最關心的民生議題，不幸的是高雄市府竟成為食安詐團，陳其邁辦演唱會被極端吹捧，但最基本的食安把關卻出現重大失誤，損害的不僅僅是市民對市府的信任，更是養殖業者數年的經營口碑，高雄市府應盡快擬定補償措施，一切從優從速，給全體消費者、業者一個交代。

